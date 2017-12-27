Эти простые напитки наверняка защитят печень от цирроза

О новых исследованиях нидерландских ученых.Всего одна чашка травяного чая, или 4 чашки кофе в день защитят печень от этого смертельного заболевания. Ученые рассказали, что травяной чай, так же как и кофе защищают печень от смертельного заболевания под названием цирроз. Эта болезнь часто встречается у людей, страдающих от алкогольной зависимости. Оба напитка прекращают рубцевания печени, которое и приводит к циррозу.И чай и кофе по стоимости доступны всем слоям населения в мире, поэтому эти напитки имеют огромный потенциал в вопросах профилактики цирроза печени.Точный механизм их действия пока не изучен. Цирроз возникает в результате долгосрочного повреждения органа, и часто он оказывается уже на последних стадиях развития заболевания.