Эти продукты помогут вывести никотин из легких курильщика

Эксперты рассказали, какими продуктами следует регулярно питаться курильщикам, чтобы снизить уровень негативного влияния никотина на здоровье человека.Многие люди сегодня бросают курить, потому как это одна из самых опасных вредных привычек, ведущая к ухудшению здоровья и усиливающая риск различных заболеваний, в том числе и рака. Но для того, чтобы из организма вышел никотин и другие токсичные вещества, которые попадают в него из-за курения, нужно время. Это не один и даже не 30 дней.Медики утверждают, что некоторые продукты питания способны вывести остатки никотина из организма курильщика. Причем, они советуют их употреблять каждый день и не только тем, кто курит, а и остальным людям, которые только бросили курить или же являются пассивными курильщиками.Эти фрукты обогащены витамином С, который является одним из немногих, что способен очистить легкие от никотина. Витамин отлично усваивается в организме и способствует улучшению кровотока, а также ускорению обмена веществ, за счет чего вредные вещества, например, никотин и смолы, быстро покинут организм человека..Листья шпината могут увеличить количество фолиевой кислоты в организме человека, а никотин, наоборот, уничтожает ее. В связи с этим, медики рекомендуют налегать на шпинат ежедневно, чтобы обеспечить своим нервной и мышечной системам необходимую дозу фолиевой кислоты.Как мы знаем, никотин - это вещество, из-за которого в организме человека происходят необратимые процессы, например, обезвоживание. Кроме воды в данном случае не может решить проблему ни один продукт. Вода быстро и эффективно очищает клетки, ткани, сосуды и внутренние органы от всего лишнего, поэтому нужно пить ее по 1,5-2 л в сутки.Этот яркий оранжевый овощ обогащен витаминами А, В, С и К, а они в свою очередь способны ускорить метаболизм и очистить кровеносную систему от всего, что в перспективе может нанести ущерб здоровью. Плюс ко всему, этот набор витаминов благоприятно воздействует на нервную систему, поэтому, употребляя их постоянно, человеку будет проще избавиться от вредной привычки.Этот вкусный тропический фрукт имеет в своем составе не только витамины, улучшающие обмен веществ, но и органические кислоты, способствующие очищению организма и выведению из него никотина, смол и других токсинов. К тому же, в нем есть магний, а он полезен и для дыхательной и для нервной системы, так что курильщикам и тем, кто хочет бросить пагубную привычку, нужно каждый день кушать киви.Чтобы быть здоровым, недостаточно бросить курить, нужно еще и полностью изолировать себя от людей, которые выпускают в воздух вместе с дымом токсичные вещества, и мест, где накурено.