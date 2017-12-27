Какая диета опаснее всего для здоровья?

Так называемся "водная диета", которую также называют "водным голоданием", - наиболее небезопасная практика, обещающая снижение веса, утверждают врачи из Великобритании. Идея водной диеты в том, что человеку разрешается только пить воду, чай или кофе, а любая еда исключается. Эта диета стала популярной в соцсетях под тегом #waterfast.Как утверждает эксперт по расстройствам питания Джоанн Лабинер, водная диета может быть напрямую связана с анорексией, и для здоровья она не безопасна.“Водная диета может навредить внутренним органам, в частности, сердцу. Недаром многие люди с анорексией умирают от сердечного приступа. Тело думает, что произошла чрезвычайная ситуация. Поэтом оно не спешит использовать запасенный жир, а "питается" ресурсами собственной мышечной ткани. Сердце - одна из самых важных мышц в теле", - отметил специалист."Такая диета, правда, непродолжительная, может сработать, но только в отношении определенных людей и под строгим контролем врача. К примеру, немного поголодать можно пациентам с ожирением или с диабетом 2-го типа", - в свою очередь отметил нефролог Джейсон Фанг. Эксперты напоминают, что для поддержания эффекта любой диеты, человек не должен худеть больше чем на 1 килограмм в неделю.Между тем в соцсетях защитники "водной диеты" рассказывают о всесторонних плюсах режима. По их словам, отказ от пищи улучшает состояние кожи, избавляет от лишнего веса, делает тело более рельефным, "очищает" голову, улучшает сон. Некоторые голодают в течение почти месяца.