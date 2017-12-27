Врачи дали простой рецепт от упадка сил

Даже после бодрящего утреннего душа и завтрака человек вскоре может почувствовать себя разбитым и сонливым. Группа между народных специалистов выступила в прессе с рекомендацией о том, что во избежание упадка сил в дневное время нужно правильно выбирать пищу для завтрака.«Присутствие в утреннем или дневном меню целого ряда неподходящих продуктов приводит к тому, что мы постоянно чувствуем себя уставшими и сонными», - говорят эксперты.Какую же еду медики считают неуместной для первого за сутки приема пищи?Прежде всего, по словам экспертов, это быстрые углеводы. Если завтрак состоит из чашки кофе со сладкой сдобной булочкой или круассаном, он не даст необходимой для продуктивного дня энергии. Наоборот, после пищи, содержащей быстрые углеводы (сахар, белая мука) произойдет сначала быстрый рост сахара в крови, а затем такое же быстрое падение. В таких обстоятельствах человек почувствует усталость и сонливость.Совет экспертов: полностью исключить белый хлеб и сладкую выпечку из утреннего рациона.Что касается кофе, то, как отмечают медики, выпитая чашка действительно может взбодрить. Однако выпитый сразу в большом количестве кофе (многие так и пьют, чтобы проснуться) приведет к тому, что желание спать будет ощущаться еще сильнее.Кроме того, эксперты советуют не употреблять на завтрак курицу (также кролика, индейку), миндаль, бананы и молочку. Эти продукты богаты аминокислотами, стимулирующими синтез мелатонина - гормона, который «дирижирует» желанием спать, отметили врачи.