Ученые рассказали, почему запахи могут вызывать яркие воспоминания

Сотрудники Рурского университета искали область мозга, отвечающую за долгосрочное хранение воспоминаний о запахах. Оказалось, что в этом процессе важную роль играет грушевидная кора, которая является частью обонятельного мозга.Ученые знали, что грушевидная кора может временно хранить воспоминания о запахах. Новое исследование показало: она способна сохранять такие воспоминания надолго.Однако для этого ей необходима инструкция в виде сигнала от орбитофронтальной коры, связанной с принятием решений и сенсорной интеграцией.Кстати, существует мнение, что у людей обоняние развито намного хуже, чем у собак и других животных. Но доктор Джон Макганн из Университета Рутгерса говорит: это всего лишь миф. Люди различают запахи так же хорошо, как собаки. А некоторые ароматы (к примеру, вина или бананов) мы и вовсе чувствуем лучше.