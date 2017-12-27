Ученые создали лекарство, которое «идеально» подавляет ВИЧ

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Специалисты из Школы медицины Йельского университета создали препарат, который эффективно подавляет работу фермента, необходимого для жизненного цикла ВИЧ-1. Этот фермент позволяет вирусной ДНК встраиваться в ДНК пораженной клетки. Однако его быстрая мутация часто взывает лекарственную устойчивость.Изученные варианты штаммов ВИЧ-1, выработавшие резистентность, имеют мутацию Tyr181Cys в ферменте. Созданный препарат (CRTI) полностью подавляет активность ферментов, несущих эту мутацию. Ученые также заявили, что препарат являются имеет более низкую цитотоксичность, чем одобренные препараты эфавиренц и рилпивирин.Открыв несколько десятков молекул, способных подавлять работу этого фермента, ученые, меняя структуру их ключевых элементов, соединяющихся с обратной транскриптазой. В результате получили молекулу, которая взаимодействует с вирусом примерно в 2,5 тысячи раз активнее своего прародителя. Сначала ученые проверили ее эффективность на культурах иммунных клеток, зараженных ВИЧ, в комбинации с другими АРВ- препаратами или в составе особых наночастиц, которые постепенно выделяли препарат в окружающую среду. Вещество усиливало действие других препаратов и эффективно подавляло размножение вируса даже в малых дозах. Опыты на мышах с «человеческой» иммунной системой показали, что даже одиночная доза разработанного средства защищала не зараженных мышей от инфекции на протяжении 30 дней, а у инфицированных – удерживала вирус на минимально низком уровне. По словам ученых, вещество способно бороться даже с резистентными штаммами.Созданный препарат (CRTI) полностью подавляет активность ферментов, несущих эту мутацию. Ученые также заявили, что препарат имеет более низкую цитотоксичность, чем одобренные препараты эфавиренц и рилпивирин.