Домашнее средство для подтяжки, которым пользовались еще наши прабабушки
Косметика для омоложения, сделанная своими руками
Такие домашние средства из доступных компонентов улучшают кровоснабжение кожи лица, обладают регенерирующим действием, выравнивают тон. После проведения процедур поверхность лица станет глаже, исчезнет сеточка морщинок, станут бледнее пятна пигментации, а кожа приобретет эластичность и мягкость.
— Косметический глицериново-медовый гель
Потребуется: 4 части глицерина, 2 части меда и 4 части студня (две чайные ложечки желатина и четыре больших ложки воды).
- Все ингредиенты соединить в небольшой кастрюльке и, держа на маленьком огне, размешать до полной однородности.
- Добавить еще 4 части воды, размешать, остудить и вылить в стеклянную бутылку с плотной крышкой и широким горлом (например, из-под детских соков и пюре).
Готовый гель можно длительное время хранить в нулевом отсеке холодильника. Его наносят на чистую кожу ожидают около 20 минут, а затем смывают.
После процедуры воспользуйтесь своим обычным кремом или сливками.
— Желатиново-банановый гель
Потребуется (для порции на 1 месяц): 2 столовые ложки кипяченной воды, 1 чайная ложка кристалликов из пакетика с надписью «Желатин», 2 чайные ложки пюрированного банана.
- Размять банан в пюре.
- Поместить в прокипяченную воду желатиновые кристаллы и дать им набухнуть.
- Соединить с банановым пюре и размешать.
На треть часа надо нанести смесь на очищенное лицо за исключением области около губ и век, а затем тщательно смыть.
— Вечерний крем от мелких морщин
Потребуется: чайная ложка желатина, полстакана воды, 3 столовые ложки меда, 5 аптечных пузырьков глицерина по 0, 25 мл., на кончике ножа салициловой кислоты (< 1 г).
- Соединить все ингредиенты, поставить смесь на водяную баню и варить, помешивая, до однородной консистенции.
- Остудить, взбить в гелеобразный крем.
Наносить по вечерам за пару часов перед отходом ко сну, через 20 минут избыток крема надо убрать салфеткой.
Этот состав лучше всего хранить в отделении холодильника с нулевой температурой. Перед использованием крем надо нагреть до температуры в комнате
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