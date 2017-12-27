Новый метод поможет предсказать эпилептические приступы
Специалисты провели исследование на мышах и крысах, получивших ЧМТ. Ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ). Исследователи сосредоточились на тета-ритме. Они наблюдали за изменениями электроэнцефалограммы в процессе непрерывной записи с момента травмы до приступа.
Ученые заметили специфическую картину тета-активности, связанную с эпилепсией. По особенностям тета-активности мозга ученым удалось спрогнозировать 5 разных видов эпилепсии у подопытных животных. Также эти особенности были связаны с нарушениями циклов сна и бодрствования.
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