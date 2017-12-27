Новый метод поможет предсказать эпилептические приступы

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У 10-40% людей, перенесших инсульт либо получивших черепно-мозговую травму (ЧМТ), через несколько месяцев или даже лет развивается посттравматическая эпилепсия. Исследователи из Университета Бен-Гуриона нашли в мозге новый биомаркер будущих эпилептических приступов. Благодаря открытию специалистов медики смогут спрогнозировать и, вероятно, предотвратить приступы у людей с ЧМТ, сообщает Psych Central.Специалисты провели исследование на мышах и крысах, получивших ЧМТ. Ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ). Исследователи сосредоточились на тета-ритме. Они наблюдали за изменениями электроэнцефалограммы в процессе непрерывной записи с момента травмы до приступа.Ученые заметили специфическую картину тета-активности, связанную с эпилепсией. По особенностям тета-активности мозга ученым удалось спрогнозировать 5 разных видов эпилепсии у подопытных животных. Также эти особенности были связаны с нарушениями циклов сна и бодрствования.