6 рецептов для облегчения боли в суставах

Боль в суставах, или артралгия, может наблюдаться при самых разных заболеваниях – обменных, ревматических, опухолевых, системных и острых инфекционных, эндокринных и ревматических. Поэтому ошибочно полагать, что боль в суставе непременно вызвана артритом. Здесь нужно учитывать, что существует десятки одних только видов артрита, и далеко не всем им присуща болевая симптоматика.В первую очередь необходимо выяснить причину боли в суставах, а потом уже заниматься лечением. В числе прочего при болях в суставах можно использовать средства народной медицины.Залить 2 ст. л. корня валерианы 200 мл кипятка, настаивать 20 минут, процедить. Натуральную ткань смочить в настое и приложить к больному месту. Накрыть компресс клеенкой, утеплить и держать 30–50 минут.Размолоть в порошок плоды каштана конского, смешать с камфарным маслом или нутряным свиным салом, намазать тонким слоем на ломтик черного хлеба и приложить к больному месту. Из хлеба начнет сочиться влага. Даже разовая процедура излечивает радикулит на начальной стадии.Залить 10 г шишек хмеля 200 мл кипятка, уварить до половины объема. Применять для растираний. Можно употреблять также в виде мази: 1 часть сгущенного отвара на 4 части вазелина.Смешать взятые в равных пропорциях цветки ромашки и донника, распарить кипятком. Смесь приложить к больному месту, накрыть пергаментом, укутать теплым платком или шарфом. Держать 30–40 минут.Нарезать 2 стручка красного перца, залить 300 мл нашатырного спирта, настаивать 2 недели в темном месте, ежедневно взбалтывая. Растирать больные места движениями кверху. Применять при радикулите, параличе и ревматизме.Разогретые сухие семена льна, сложенные в мешочки или завернутые в мягкую ткань, прикладывать к пояснице на ночь в виде компрессов.