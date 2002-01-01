Морковный суп доктора Моро, который лечит лучше антибиотиков

Сейчас в арсенале у врачей есть тысяча и одно лекарство для решения любых проблем - как у взрослых, так и у детей, пишет диетолог Ay Lin Kho. Но совсем недавно проблемы с желудком у ребенка могли закончиться для него смертью. К счастью, один педиатр все-таки придумал, как лечить младенцев просто и безболезненно.Эрнст Моро, словацкий ученый и врач, нашел гениальный способ, как предотвратить детскую смертность.Но перед этим он сделал немало других гениальных открытий.Вы наверняка слышали о рефлексе Моро. Он наблюдается у здоровых детей, к концу четвертого месяца жизни ослабевает. Если резко ударить по столу, на котором лежит ребенок, с двух сторон, младенец сделает рефлекторное движение руками.Сначала отведет руки в стороны и разогнет пальцы, затем возвратит руки в исходное положение.Моро открыл лактобактерии, доказал их полезность для организма человека.От него мы узнали, что детские бутылочки перед использованием нужно стерилизовать.Ему в голову пришла идея приготовить смесь для искусственного вскармливания.Самое важное его открытие состоялось в 1908 году. На то время детская смертность достигала невероятных показателей - умирало 25-30% всех младенцев. Причиной этому была банальная диарея.Моро изобрел рецепт морковного супа, благодаря которому этот показатель снизился вдвое.Только в 2002 году стало понятно, что олигосахариды в морковном супе не позволяют бактериям прикрепляться к слизистой оболочке желудка. Исследования показывают, что такой суп может справиться с диареей, которая устойчива к антибиотикам.Как вы думаете, получил ли Моро награду за свои открытия в медицине? Нет, он прожил достаточно скромную жизнь. Единственной его наградой стала благодарность пациентов, которых он спас. И этого ему было вполне достаточно.