Чтобы понять, инсульт у человека или нет, пусть сделает эти три вещи



попросите человека улыбнуться;



попросите человека рассказать что-нибудь, произнести простое предложение (у него могут быть проблемы с речью);



попросите человека поднять обе руки (у него может быть слабость и онемение мышц).



Появился еще один способ диагностировать инсульт! Если вы расскажите о нем 10 людям, одному из них вы точно спасете жезнь, пишет Adorable Quotes. Определить приблежение инсульта можно по состоянию языка.Во время барбекю женщина пошатнулась, но сказала, что сама виновата. Якобы она споткнулась - решали надеть новые ботинки. Она привела себя в порядок, ей дали другую тарелку с едой.Она выглядела немного потрясенной, но все равно продолжила развлекаться.Позже позвонил её муж и сообщил, что она доставлена в больницу. Во время барбекю у неё случился инсульт. Спасти её не удалось.Если бы присутствующие вовремя распознали признаки инсульта, женщину можно было бы спасти. Но они были бессильны что-либо сделать.Уделите всего минуту, чтобы прочесть это. Вы легко распознаете инсульт, если выполните указание, приведенные ниже.Если он не справился с одной из этих задач, немедленно вызывайте скорую помощь.Четвертый способ - попросите человека высунуть язык. Он западает на одну сторону? Сомнений нет - у человека случился удар.Теперь пришла ваша очередь спасти чью-то жизнь. Поделиться этим сообщением - ваш долг.