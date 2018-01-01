Чтобы понять, инсульт у человека или нет, пусть сделает эти три вещи
Во время барбекю женщина пошатнулась, но сказала, что сама виновата. Якобы она споткнулась - решали надеть новые ботинки. Она привела себя в порядок, ей дали другую тарелку с едой.
Она выглядела немного потрясенной, но все равно продолжила развлекаться.
Позже позвонил её муж и сообщил, что она доставлена в больницу. Во время барбекю у неё случился инсульт. Спасти её не удалось.
Если бы присутствующие вовремя распознали признаки инсульта, женщину можно было бы спасти. Но они были бессильны что-либо сделать.
Уделите всего минуту, чтобы прочесть это. Вы легко распознаете инсульт, если выполните указание, приведенные ниже.
Сначала сделайте эти 3 вещи:
- попросите человека улыбнуться;
- попросите человека рассказать что-нибудь, произнести простое предложение (у него могут быть проблемы с речью);
- попросите человека поднять обе руки (у него может быть слабость и онемение мышц).
Если он не справился с одной из этих задач, немедленно вызывайте скорую помощь.
Четвертый способ - попросите человека высунуть язык. Он западает на одну сторону? Сомнений нет - у человека случился удар.
Теперь пришла ваша очередь спасти чью-то жизнь. Поделиться этим сообщением - ваш долг.
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Добавил stefan в категорию Неврология
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