Домашние мухи – биологическое оружие в миниатюре
Недавно специалисты из Колледжа Эберли при университете штата Пенсильвания провели исследование, результаты которого вызывают тревогу относительно опасности обычных домашних мух, которых используют бактерии в качестве «бортовых челноков».
Исследователи изучали микробиом 116 домашних мух с трех разных континентов, и то, что они увидели, было действительно ужасным: некоторые насекомые переносили на своих конечностях сотни различных видов бактерий, многие из которых крайне вредны для человека.
«Ноги и крылья продемонстрировали наивысшее микробное разнообразие в организме мух. Фактически это исследование наглядно показывает нам, что каждый шаг насекомого оставляет за собой пугающий след, так как несет потенциал роста микробной колонии на поверхности», - прокомментировал Стивен Шустер, специалист в области биохимии и молекулярной биологии в штате Пенсильвания.
При этом ученые обнаружили намного больше болезнетворных микроорганизмов на мухах, собранных в городской среде, чем те, что жили в конюшнях и на фермах. Они также обнаружили 15 видов патогена под названием Helicobacter pylori, который опасен для человека – все хзеликобактеры обитали в основном на насекомых, собранных в Бразилии.
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Добавил student в категорию Инфекционные болезни
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