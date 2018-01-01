Домашние мухи – биологическое оружие в миниатюре

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Если верить результатам научной работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, то мухи – гораздо более отвратительные существа. Правда, их можно и пожалеть: мухи страдают от большего числа болезней, чем мы подозревали.Недавно специалисты из Колледжа Эберли при университете штата Пенсильвания провели исследование, результаты которого вызывают тревогу относительно опасности обычных домашних мух, которых используют бактерии в качестве «бортовых челноков».Исследователи изучали микробиом 116 домашних мух с трех разных континентов, и то, что они увидели, было действительно ужасным: некоторые насекомые переносили на своих конечностях сотни различных видов бактерий, многие из которых крайне вредны для человека.«Ноги и крылья продемонстрировали наивысшее микробное разнообразие в организме мух. Фактически это исследование наглядно показывает нам, что каждый шаг насекомого оставляет за собой пугающий след, так как несет потенциал роста микробной колонии на поверхности», - прокомментировал Стивен Шустер, специалист в области биохимии и молекулярной биологии в штате Пенсильвания.При этом ученые обнаружили намного больше болезнетворных микроорганизмов на мухах, собранных в городской среде, чем те, что жили в конюшнях и на фермах. Они также обнаружили 15 видов патогена под названием Helicobacter pylori, который опасен для человека – все хзеликобактеры обитали в основном на насекомых, собранных в Бразилии.