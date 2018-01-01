Стоматологи обещают прекратить сверлить зубы направо и налево

Многие из нас боятся стоматологов как огня, и страх этот усугубляется ужасной перспективой сверления зубов. Однако результаты 7-летнего исследования австралийских специалистов свидетельствуют о том, что большинству из нас не о чем беспокоиться – многим эта процедура может и не понадобиться.«Многим пациентам нет необходимости пломбировать зубы, поскольку процесс их повреждения не такой уж значительный», - заверяют специалисты из Университета Сиднея. По их словам, деградация зубов – не столь быстро прогрессирующее явление, как считали стоматологи до этого (и сразу принимались сверлить еле затронутый кариесом зуб). Процесс повреждения эмали на самом деле не всегда прогрессивен, и даже когда он развивается, то протекает гораздо медленнее, чем обычно думали.Например, процесс повреждения зуба кариесом, прогрессирующий от эмали до дентина (внутреннего слоя зуба) занимает в среднем от 4 до 8 лет. Это дает врачу достаточно времени, чтобы обнаружить и обработать эрозию до того как она станет полостью, требующей инвазивного вмешательства.По словам исследователей, разработка протоколов, называемых «системой управления кариесом» (caries management system, CMS), поможет более эффективно лечить подобные проблемы, не прибегая к пломбированию. По стандартам CMS специалист должен оценить риски деградации на основе интерпретации рентгеновских снимков зубов и мониторинга и обработать проблемные участки высококонцентрированным фторидным лаком, предупреждающим образование кариозной полости.Команда экспертов уже продемонстрировала, что риск серьезной деструкции уменьшился на 30-50% у пациентов, получавших лечение по CMS: повреждение эмали сокращалось, соответственно, потребность в сверлении зубов значительно снизилась (за исключением очевидных кариозных полостей).