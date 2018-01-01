Алкоголь развязывает язык — иностранный

Небольшие порции спиртного, как выяснили ученые, действительно развязывают язык и позволяют человеку правильнее выговаривать слова и активнее общаться на иностранных языках, следует из статьи, опубликованной в Journal of Psychopharmacology."Мы показали, что прием алкоголя может помочь людям, только что выучившим иностранный язык, точнее и быстрее проговаривать иностранные слова. Это, в свою очередь, подтверждает расхожее представление о том, что небольшие дозы алкоголя помогают двуязычным людям говорить на втором языке", — заявила Инге Керсберген из университета Ливерпуля (Великобритания).Одно из самых распространенных и общепринятых представлений об алкоголе — что спиртное развязывает язык и заставляет человека говорить о том, что он обычно скрывает, или помогает ему преодолевать стеснительность при общении с противоположным полом или иностранцами.Керсберген и ее коллеги подтвердили, что это на самом деле так, наблюдая за поведением примерно пяти десятков немцев, недавно выучивших голландский язык и согласившихся принять участие в эксперименте, который проводили психологи из Британии, Германии и Нидерландов.Ученые приглашали участников опытов пообщаться на свободную тему с носителями голландского языка, а перед началом беседы предлагали выпить порцию "сока". В некоторых случаях напиток действительно был безалкогольным, а в других — представлял собой подкрашенную и разбавленную водку.За общением следила еще одна группа добровольцев — они оценивали уровень знания языка у участников беседы, но не знали, как и зачем проводится эксперимент. После завершения опытов ученые просили добровольцев самостоятельно оценить свой уровень владения голландским языком и сравнивали эти показатели с тем, что им говорили "лингвисты" из второй группы.Результаты оказались крайне любопытными. Люди, выпившие стакан водки, в среднем получали на пять (из 100) баллов больше, чем трезвые участники беседы, и при этом гораздо быстрее и корректнее произносили голландские слова.Что интересно, алкоголь не влиял ни на самооценку участников опытов — и "пьющие", и "непьющие" считали, что они знают голландский одинаково плохо, — ни на их знание грамматики и словарный запас.Как подчеркивают психологи, подобные выводы не означают, что все люди, желающие общаться на иностранных языках, должны постоянно употреблять спиртное в больших количествах. Участники опытов выпивали лишь небольшое количество водки, и увеличение дозы, как предполагают ученые, привело бы не к улучшению, а к ухудшению их языковых способностей.