Чем опасно "пи-пи" в бассейне

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Молекулы искусственных подсластителей помогли канадским ученым обнаружить, что люди очень часто справляют нужду в бассейнах и джакузи, нередко делая их более грязными, чем сточные воды в канализации, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology Letters."Как оказалось, молекулы подсластителей присутствуют во всех изученных нами публичных бассейнах и джакузи. Это показывает, как сильно люди влияют на качество воды в подобных заведениях. Необходимо обучать публику азам личной гигиены в бассейнах, так как многие эти вещества опасны для здоровья людей", — заявила Линдси Блэксток (Lindsay Blackstock) из университета Альберты в Эдмонтоне (Канада).Как рассказывает Блэксток, идея провести подобное исследования зародилась у ее команды во время прошлогодних Олимпийских игр в Бразилии, когда один из бассейнов неожиданно окрасился в ядовито-зеленый цвет из-за попадания в него водорослей.Спортсмены сразу окрестили этот бассейн "болотом Шрека", однако, как показали дальнейшие тесты, водоросли не представляли угрозы для их здоровья. Тем не менее, появление неожиданной "живности" в бассейне заставило ученых задуматься о том, как попадание различной органики может сказываться на безопасности его воды для человека.Главным источником этой органики является сам человек – даже многие олимпийские спортсмены признавались в том, что справляли нужду во время плавания в бассейне. Медики никогда не придавали особого значения подобным проступкам, так как считали, что хлорка и прочие обеззараживающие и очищающие вещества, которые добавляют в воду бассейнов, уничтожает "все живое" в моче и прочих выделениях тела.Блэксток и ее коллеги выяснили, что на самом деле это не так, и что режущие ощущения в глазах и проблемы с дыханием, возникающие во время и после посещений бассейнов у некоторых людей, могут быть связаны не с действием хлорки на организм, а с подобными примерами некрасивого поведения на публике.Как обнаружили ученые, факт попадания мочи в бассейн можно легко установить по наличию в его водах ряда молекул, которые не встречается в природе – ацесульфама, сукралозы, сахарина и прочих подсластителей, широко применяющихся в пищевой промышленности.Собрав пробы воды из нескольких публичных бассейнов и джакузи в Эдмонтоне, ученые проанализировали их и с удивлением обнаружили, что подсластители присутствуют во всех образцах жидкости, которые они собирали на протяжении трех недель. Соответственно, можно с уверенностью говорить, что посетители подобных учреждений постоянно справляли нужду, не утруждая себя походом в туалет.По расчетам авторов статьи, в самые грязные бассейны попадало просто гигантское количество мочи, которое в одном случае достигло отметки в примерно 75 литров за три недели. Ее концентрация в воде бассейна в таких случаях в сотни раз превышает то, как много мочи содержится в типичных сточных водах. С джакузи ситуация была еще хуже – в некоторых ваннах содержалось в три раза больше мочи, чем в самых грязных бассейнах.Почему попадание мочи в бассейны ученые посчитали опасным для здоровья людей? Дело в том, что мочевина и другие соединения азота в моче взаимодействуют в бассейне не только с хлоркой, но и с молекулами подсластителей. В результате этого возникают крайне опасные вещества из класса трихлораминов, раздражающие глаза, легкие и являющиеся канцерогенами.Соответственно, люди, справляющие нужду в бассейне, вредят не только себе, но и всем остальным посетителям, повышая шансы развития астмы, болезней глаз и рака. Владельцы бассейнов, в свою очередь, должны следить за уровнями подсластителей в воде и менять ее, когда их концентрация превысит допустимые значения.