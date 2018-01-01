Названы три главных компонента горячего диетического напитка

Диетологи из Великобритании назвали три главных ингредиента для горячего зимнего напитка, которые нужно обязательно включить в рацион. Ведь он поможет не только согреться в холодные месяцы, но еще и похудеть.Для многих людей попытки похудеть превращаются в бесконечную войну с собственным весом и силой воли, которая не приводит ни к каким результатам. Особенно тяжело вести эту битву в новогодние каникулы с их бесконечными банкетами и искушениями. Но существует один очень простой способ сохранять вес под контролем, одновременно наслаждаясь теплыми зимними напитками. Для этого потребуются три ингредиента, которые уже наверняка имеются на каждой кухне.Эксперты в области диетологии считают, что употребление лимона, меда и корицы вместе с теплой водой позволяет успешно избавляться от лишнего веса. Все три компонента имеют немалые преимущества для здоровья, особенно в плане нормализации пищеварения. Корица используется в традиционной медицине тысячи лет, эта специя обладает противовоспалительными свойствами, она насыщена антиоксидантами.Существуют доказательства того, что она снижает уровень холестерина у жертв диабета второго типа. Мед также имеет противобактериальные свойства, а многие люди считают его гораздо более полезной альтернативной сахару. Наконец, лимон насыщен полезнейшими витаминами, которые сохраняют здоровье.Но главной причиной того, почему эта комбинация позволяет избавляться от лишнего веса так эффективно, является ее способность стать сладкой и теплой альтернативой традиционным не самым полезным для талии напиткам. Эта комбинация не приводит к вздутию и не увеличивает визуально объем живота.