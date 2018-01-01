Два натуральные средства для облегчения состояния при астме

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Препараты из плодов аниса можно использовать для лечения заболеваний органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. В народной медицине анис применяют как желчегонное, мочегонное, возбуждающее аппетит средство. Плоды растения входят в состав грудного и слабительного сборов.Прежде чем начать прием препаратов из лекарственных растений, следует обратиться к врачу, который поможет выбрать наиболее подходящий способ лечения бронхиальной астмы. Для облегчения состояния больного можно использовать сборы, в состав которых входят плоды аниса обыкновенного.Смешать по 1 столовой ложке плодов аниса и фенхеля обыкновенного, почек сосны и травы тимьяна ползучего. 1 столовую ложку смеси залить 200 мл кипятка, варить на водяной бане 15 минут, настаивать 45 минут, процедить. Отвар принимать по 50–75 мл 3 раза в день.Смешать по 1 столовой ложке плодов аниса и фенхеля обыкновенного, семян льна посевного и травы тимьяна ползучего. 2 столовые ложки смеси залить 200 мл прохладной кипяченой воды, настаивать 2 часа, довести до кипения, варить на маленьком огне 5 минут, процедить. Принимать по 5075 мл 3 раза в день.