Два натуральные средства для облегчения состояния при астме
Прежде чем начать прием препаратов из лекарственных растений, следует обратиться к врачу, который поможет выбрать наиболее подходящий способ лечения бронхиальной астмы. Для облегчения состояния больного можно использовать сборы, в состав которых входят плоды аниса обыкновенного.
Рецепт 1
Смешать по 1 столовой ложке плодов аниса и фенхеля обыкновенного, почек сосны и травы тимьяна ползучего. 1 столовую ложку смеси залить 200 мл кипятка, варить на водяной бане 15 минут, настаивать 45 минут, процедить. Отвар принимать по 50–75 мл 3 раза в день.
Рецепт 2
Смешать по 1 столовой ложке плодов аниса и фенхеля обыкновенного, семян льна посевного и травы тимьяна ползучего. 2 столовые ложки смеси залить 200 мл прохладной кипяченой воды, настаивать 2 часа, довести до кипения, варить на маленьком огне 5 минут, процедить. Принимать по 5075 мл 3 раза в день.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил GooDZonE в категорию Пульмонология
Добавить комментарий