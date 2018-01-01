Гипертоническая болезнь: 6 простых травяных настоев для стабилизации давления

Гипертоническая болезнь является хроническим заболеванием, которое характеризуется длительным и стойким повышением артериального давления. В большинстве случаев гипертоническая болезнь является последствием длительных психоэмоциональных перегрузок. Болеют чаще мужчины во второй половине жизни, но это заболевание может возникнуть и в молодом возрасте. Иногда гипертоническая болезнь может возникать и на фоне атеросклероза, который связан с нарушениями жиробелкового обмена в организме.При этом гипертония является вторичным заболеванием.К развитию симптоматической или вторичной гипертонии ведут заболевания центральной нервной системы, заболевания эндокринной системы, заболевания почек и мочевыводящих путей, а также заболевания сосудов, в основном, атеросклероз. Большое значение при возникновении гипертонической болезни имеет наследственность. Симптоматическая гипертония может возникать и при беременности.Сама по себе первичная гипертоническая болезнь возникает очень редко, в основном, она является последствием разного рода заболеваний.Для лечения и профилактики гипертонической болезни можно использовать мяту - в виде отваров, настоек, настоев и в виде мятного масла.Мята расширяет сосуды головного мозга, сердца и легких, поэтому ее довольно часто рекомендуют больным гипертонической болезнью.Вам потребуется: листья мяты – 2 ч. л., вода – 200 мл.Чтобы приготовить настой мяты, возьмите небольшое количество сухих листьев мяты и залейте кипятком. Настаивать листья нужно в течение 30 минут. Принимать настой по 1 ст. л. два раза в день в течение двух недель. После окончания курса надо сделать перерыв на одну неделю.Вам потребуется: листья мяты – 2 ч. л., корень валерианы – 8 г, вода – 250 мл.Возьмите небольшое количество листьев мяты и корня валерианы и залейте кипятком. Чтобы не улетучивались эфирные масла, закройте посуду с настоем блюдцем так, чтобы донышко блюдца касалось настоя. Это нужно для создания герметичности. Настой принимают по 1 десертной ложке два раза в день в течение трех недель. После окончания курса надо сделать перерыв на две недели.Настойка мяты продается также в аптеках в уже готовом виде. Принимать настойку надо по 20 капель три раза в день. Курс такой же, как при приеме настоя.Вам потребуется: плоды рябины черноплодной – 10 г, плоды боярышника кроваво-красного – 10 г, листья мяты – 3 ч. л., вода – 300 мл.Также можно порекомендовать больным гипертонической болезнью настой из мяты, рябины черноплодной и плодов боярышника кроваво-красного.Чтобы получить этот настой, надо смешать листья мяты и плоды рябины и боярышника и залить кипятком. Настаивать нужно в течение двух часов при плотно закрытой крышке. Принимать по 1 десертной ложке два раза в день. Длительность приема настоя зависит от общего состояния больного.Плоды боярышника и рябины снижают возбудимость центральной нервной системы и, ведут к понижению артериального давления и улучшают сон, нарушения которого связаны с гипертонией.Вам потребуется: листья мяты – 10 г, листья магнолии крупноцветковой – 15 г, листья пустырника сердечного – 10 г, вода – 300 мл.Неплохое действие оказывает при гипертонической болезни и следующий сбор. Возьмите некоторое количество листьев мяты, листьев магнолии крупноцветковой и листьев пустырника сердечного. Залейте составные части кипятком и настаивайте в течение двух часов. Принимайте по 1 ст. л. три раза в день.Вам потребуется: листья мяты – 15 г, корни барвинка малого – 10 г, цветки календулы – 13 г, вода – 300 мл.При гипертонической болезни рекомендуется принимать и следующий сбор. Возьмите листья мяты, корни барвинка малого и цветки календулы, залейте кипятком и настаивайте в течение часа. Принимайте по 1 десертной ложке четыре раза в день.