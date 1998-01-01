Новые возможности в терапии сердечно-сосудистых заболеваний

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Значительную роль в развитии атеросклеротических изменений сосудов, помимо повышенного уровня холестерина ЛНП (липопротеид низкой плотности, играет еще один липопротеид Лп(а) – самый тромбогенный. 30 % случаев инфаркта и инсультов связаны с липопротеидом(а). Только в этом году в ходе одного из крупнейших кардиологических конгрессов - Hiperlipidemia Academy 2017 в Мадриде – были названы препараты, способные воздействовать на Лп(а). Об этом и других важных событиях рассказали эксперты в ходе недавней научно-практической конференции «Липидная школа», которая прошла 21 декабря в Клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Белорусской.«Липидная школа» проводится в МЕДСИ регулярно, в рамках проекта Национального общества по изучению атеросклероза. Участие в работе «Липидной школы» традиционно приняли ведущие отечественные специалисты в области изучения и лечения атеросклероза, члены правления НОА, профессора Института клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова, Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины МЗ РФ и ГК МЕДСИ.Приветствуя участников конференции, Научный руководитель ГК МЕДСИ, руководитель «Липидной школы», председатель Научного Совета ГК МЕДСИ, Член Правления НОА (Национального Общества Атеросклероза), профессор, доктор медицинских наук Геннадий Александрович Коновалов отметил необходимость изучения и внедрения в клиническую практику новых, современных методов диагностики и лечения заболеваний, связанных с нарушением липидного обмена.Как отметил вице-президент РКО, профессор, руководитель отделения ангиологии ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ Карпов Юрий Александрович, открывая конференцию докладом «Факторы риска ИБС и методы коррекции», сердечно–сосудистые заболевания являются сегодня одной из ведущих причин инвалидизации и смертности населения развитых стран. Однако современные возможности первичной и вторичной профилактики достаточно высоки. Немедикаментозная профилактика сердечно–сосудистых заболеваний, включающая изменение образа жизни, снижение веса, коррекция рациона питания, расширение физической активности и отказ от вредных привычек, - является первым этапом любых профилактических мероприятий. Медикаментозная профилактика включает гиполипидемическую терапию статинами. На основе данных, полученных в исследованиях 4S, LIPID, CARE, липидснижающая терапия симвастатином и правастатином была включена в перечень обязательных мероприятий по первичной профилактике мозгового инсульта у больных с ИБС с умеренно повышенным уровнем общего холестерина плазмы (США, 1998 г.). Исследования показали, что назначение статинов для вторичной профилактики осложнений ИБС способно предотвратить в среднем 1 инсульт среди 143 пациентов в течение 4 лет.В продолжение темы статинотерапии Сергиенко Игорь Владимирович, д.м.н., старший научный сотрудник отдела проблем атеросклероза ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ, пояснил основные вопросы назначения терапии статинами при первичной и вторичной профилактике ишемической болезни сердца, приведя данные последних международных научных исследований.Одной из ведущих причин развития атеросклероза в настоящее время считается нарушение липопротеидного обмена и связанное с этим повышение в крови концентрации липопротеидов низкой плотности. Близок к этому классу липопротеидов и Лп(а) – один из самых тромбогенных, физиологическая роль которого в последние годы усиленно изучается. Повышенный уровень Лп(а) является отдельным независимым фактором риска возникновения атеросклероза. Причем пищевое поведение не влияет на его уровень в крови, Лп(а) генетически детерминиирован и остается стабильным на протяжении всей жизни. Он оказывает еще и протромботическое действие, повышая возможность возникновения тромбозов. Как отметил в своем докладе Ежов Марат Владиславович, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Отдела проблем атеросклероза НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ. Президент НОА, повышенный уровень Лп(а) (более 50 мг/дл) имеют 1,5 млрд жителей Земли, то есть каждый пятый человек в популяции и каждый третий человек с ишемической болезнью сердца, которая является одним из осложнений атеросклероза. Сегодня существует эффективные способы снижения Лп(а), среди которых – методы афереза: плазмаферез, каскадная плазмофильтрация, иммуносорбция, реоферез, которые позволяют уменьшить размеры атеросклеротических бляшек на 15 – 30% и восстановить затрудненный кровоток в сосудах, предотвратить развитие инфаркта миокарда, инсульта и тромбозов. Также Марат Владиславович представил данные исследования FOURIER о влиянии нового класса препаратов PCSK9 на уровень Лп(а) в крови. В частности, было доказано, что ингибитор пропротеин конвертазы субтилизина/кексина типа 9 (PCSK9) Эволокумаб (Repatha®) не только значительно уменьшает уровни липидов крови, но и снижает риск основных сердечно-сосудистых осложнений.Впервые в России Repatha® (Эволокумаб) был применен в 2016 году для лечения больных с семейной гиперхолестеринемией, находящихся на ЛНП-аферезе, в Центре диагностики и инновационных медицинских технологий Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской под руководством профессора, доктора медицинских наук Геннадия Александровича Коновалова. Сегодня уже 50 пациентов успешно прошли лечение Эволокумабом в сочетании с методами афереза, в частности, с иммуносорбцией.Научный руководитель ГК МЕДСИ, председатель Научного Совета МЕДСИ, руководитель Центра диагностики и инновационных медицинских технологий КДЦ на Белорусской, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Александрович Коновалов подчеркнул высокую эффективность терапии с применением ингибиторов PCSK9 при заболеваниях, связанных с нарушением липидного обмена в сочетании с методами ЛНП и Лп(а) афереза, которые сегодня успешно применяются в Центре экстракорпоральных методов лечения КДЦ МЕДСИ на Белорусской. Он также поделился новой информацией, представленной в ходе конгрессов American Heart Association 2017 в Лос-Анджелесе и Hiperlipidemia Academy 2017 в Мадриде – крупнейших событий в мире кардиологии. В частности, было отмечено, что новый класс препаратов - ингибиторов PCSK9, в частности, Repatha® (Эволокумаб), был одобрен FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов, США) в качестве средства, которое защищает от развития инфарктов и инсультов и в качестве профилактики этих патологий. Министерством здравоохранения РФ ингибиторы PCSK9, в том числе Repatha® (Эволокумаб) и Алирокумаб, внесены в список жизненно важных лекарственных средств, и с 1 января 2018 г. станут доступны для ряда пациентов на льготных условиях.В завершение «Липидной школы» состоялся осмотр Центра экстракорпоральных методов лечения КДЦ МЕДСИ на Белорусской, и все участники конференции получили сертификаты общества НОА.