Эти продукты помогут быстро справиться со вздутием живота

Вы страдаете от частых вздутий живота? Не волнуйтесь, эта проблема знакома многим. Но можно избавиться от неопрятных ощущений, изменив рацион. Введя в свой рацион всего 5 продуктов, вы забудете о проблеме вздутия.Кокосовая вода содержит высокий уровень калия, что помогает быстрее снять воспаление желудка. Кроме этого, напиток, поможет вывести лишнюю жидкость из организма. Бутылочка кокосовой воды придет на помощь в критической ситуации.Вздутие живота и многие другие проблемы с желудком, часто связаны с нарушениями микрофлоры. Поэтому очень важно регулярно есть такие продукты, как натуральные йогурты. Они богаты пробиотиками, что способствует нормализации баланса микрофлоры.Продукты с пробиотиками не только избавят от вздутия, но и помогут сохранить здоровье кишечника.Снять вздутие могут сочные фрукты, в которых много воды. Отличным примером таких плодов служит ананас. Этот фрукт – природный диуретик, и, согласно исследованиям содержит много калия. Этот продукт борется с задержкой воды, которая происходит от употребления в пищу большого количества соли.Как и ананас, спаржа – природный диуретик. Этот овощ имеет высокий уровень клетчатки, которая стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, и сохраняет его здоровье. Спаржу можно жарить или готовить на пару.Адокадо находится во главе списка продуктов от вздутия живота. В нем содержится больше калия, чем в бананах. А как уже было сказано, калий способствует выведению лишней жидкости из организма. Но не стоит потреблять авокадо в больших количествах. Плод содержит значительное количество растительных жиров, поэтому продукт высококалорийный.