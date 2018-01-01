Изучен механизм возникновения легочного фиброза

Идиопатический легочный фиброз (ИФЛ) – редкое заболевание, при прогрессировании которого легочная ткань покрывается рубцами, в кровь поступает все меньше кислорода, а легкие постепенно перестают выполнять свои функции.Лишь треть пациентов с идиопатическим легочным фиброзом живет дольше 5 лет с момента диагностики болезни. Выявить ее также непросто – симптомы ИФЛ характерны и для других заболеваний. В группе риска бывшие и активные курильщики обоих полов старше 50 лет.До недавнего времени молекулярный механизм возникновения заболевания был изучен плохо. Ученым из Института Макса Планка удалось показать, что ключевую роль в развитии болезни играет транскрипционный фактор FoxO3.Известно, что при прогрессировании ИФЛ, меняются характеристики фибробластов – клеток соединительной ткани. В них увеличивается количество сократительных белков, которые присутствуют в мышечных клетках – образуются миофибробласты.Исследователи сравнили клетки здоровых людей и пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. Оказалось, что у людей с ИФЛ концентрация FoxO3 и, соответственно, активность транскрипционного фактора, была снижена. В экспериментах на лабораторных мышах с ИФЛ исследователи смогли остановить развитие болезни у грызунов, используя препараты, усиливающие активность FoxO3.Не исключено, что такая терапия окажется эффективной и при лечении пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. Специалисты отметили, что состояние животных улучшилось и надеются, что использованные препараты помогут и людям. Не исключено, что в ближайшее время станет возможным проведение клинических исследований.