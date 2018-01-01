Собаки помогут узнать больше о глиобластоме

Глиобластома – тяжелое онкологическое заболевание. Средняя продолжительность жизни пациентов, у которых диагностируют эту форму рака мозга, составляет около 14 месяцев даже после хирургического лечения, химиотерапии и лучевой терапии.

Глиобластому также диагностируют у собак: методов терапии, подходящих для их лечения, у ветеринаров еще меньше. Как правило животных усыпляют вскоре после постановки диагноза.

Ученые из Университета Минессоты (University of Minnesota) запустили пятилетнее исследование, в ходе которого планируют подобрать эффективное лечение этой формы рака. Они надеются собрать больше информации о заболевании, чтобы в дальнейшем провести преклинические и клинические испытания новых лекарств.

Ранее команда исследователей во главе с Лиз Плухар (Liz Pluhar) уже проводила эксперименты с противораковой вакциной, созданной на основе взятых у животных опухолевых клеток. Кроме того они опробовали на животных с глиобластомой генную терапию. Оба метода продлили жизнь животных, но не смогли предотвратить рецидив.

В новом проекте будет задействовано по крайней мере 30 собак с глиобластомой. Исследователи попытаются понять, почему возникает заболевание, а также постараются сделать вакцинацию и генную терапию более эффективными.
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Добавил Ivan в категорию Онкология

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