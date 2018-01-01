Обезболивающие назначать и получать станет проще

Премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре провел встречу с членами Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, на которой было решено продолжить работу по смягчению ответственности медицинских работников за нарушение порядка оборота психотропных и наркотических обезболивающих. Об этом сообщает РБК. Вопрос стоит достаточно остро уже длительное время – большое количество пациентов, нуждающихся в сильных обезболивающих средствах, не получает их вовремя, так как врачи опасаются назначать такие средства из-за вероятности уголовного преследования. Порядок назначения в настоящее время достаточно жесткий, преступлением считается ошибка, допущенная при назначении таких препаратов, даже если никаких серьезных последствий не наступило.Вопрос пытались решить и раньше, особенно сильный резонанс в обществе тема получила в 2014 году из-за суицида онкобольного Вячеслава Апанасенко. Однако до сих пор ничего конкретного в данной сфере сделано не было. Сейчас премьер поручил заняться вопросом сразу трем министерствам – Минюсту, Минздраву, МВД, а также Верховному Суду. К 10 февраля 2018 года ведомства должны «определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности». Ожидается, что ответственность за ошибки при назначении (они могут быть связаны не только непосредственно с назначением, но и, например, с бумажной работой) будет снижена. В результате большее количество пациентов должно получить свои сильные обезболивающие.