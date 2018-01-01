Обезболивающие назначать и получать станет проще
Вопрос пытались решить и раньше, особенно сильный резонанс в обществе тема получила в 2014 году из-за суицида онкобольного Вячеслава Апанасенко. Однако до сих пор ничего конкретного в данной сфере сделано не было. Сейчас премьер поручил заняться вопросом сразу трем министерствам – Минюсту, Минздраву, МВД, а также Верховному Суду. К 10 февраля 2018 года ведомства должны «определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности». Ожидается, что ответственность за ошибки при назначении (они могут быть связаны не только непосредственно с назначением, но и, например, с бумажной работой) будет снижена. В результате большее количество пациентов должно получить свои сильные обезболивающие.
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Добавил Ivan в категорию Фармакология
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