Врачи назвали диету, предотвращающую артрит

Артрит может и не быть следствием износа хряща между суставами, как это принято считать. Эксперты в области здорового питания выяснили, что диета с большим количеством волокон сокращает риск развития этого болезненного расстройства на 61%.Содержание достаточного количества волокон в питании существенно уменьшает риск артрита, если верить исследователям. Получавшие максимальное количество волокон люди на 61% реже сталкивались с этим расстройством по сравнению с теми, кто употреблял минимальное количество пищевых волокон.Употребление большого объема волокон, которые содержатся в коричневом рисе, картофельной кожуре и других овощах, также предотвращает ухудшение симптомов артрита у тех, кто уже стал жертвой этой болезни.Данное открытие может опровергнуть теорию о том, что артрит является следствием простого износа хряща, который является прокладкой между костями. Считается, что если хрящ не может сам себя починить, то это и приводит к артриту. Однако ученые из университетов Тафтса, Бостона и Манчестера привели метаанализ двух исследований с участием более 5 тысяч человек. Он показал, что риск артрита можно существенно снизить с помощью правильного питания, а значит, развитие этой болезни во многом зависит от того, что кладет себя человек на тарелку.Результаты исследования показали, что употребление пищевых волокон, и особенно содержащихся в злаковых культурах, снижает риск развития артрита и опасность ухудшения его симптомов. Если вы уже стали жертвой остеоартрита, то очень важно придерживаться здоровой сбалансированной диеты, поддерживать вес и сохранять физическую активность.Отметим, что ученые из Университета Суррея недавно обнаружили способность правильного питания и регулярных физических нагрузок предотвращать артриты. А вот неправильное питание и низкая физическая активность перепрограммировали клетки суставов, что приводило к повышенному производству глюкозы, вызывающей воспаления и низкую подвижность.