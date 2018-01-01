5 продуктов, которые избавят от чувства голода

Советы для похудения кажутся такими простыми: ешь меньше, тренируйся больше. Но все знают, что происходит при снижении калорийности рациона. Постоянно хочется есть, особенно в дни активных тренировок. В итоге вы переедаете, превышаете дневную калорийность — а это совсем не способствует потере веса.Тем не менее лучший способ справиться с голодом — еда. Просто подходить к выбору продуктов нужно более тщательно и осознанно. От того, что вы съедите на завтрак или чем будете перекусывать в течение дня, зависит ваше самочувствие.Кто-то налегает на «объёмные», но низкокалорийные блюда, например на салаты и супы. Да, такая еда с высоким содержанием клетчатки и воды отлично заполняет желудок, но чувство насыщения проходит уже через пару часов. Вы снова голодны и очень стараетесь не думать о чём-нибудь вкусном.Диетологи назвали пять продуктов, которые нужно включить в свой рацион, чтобы как можно дольше не испытывать голода и избежать переедания.Высокое содержание белка и полиненасыщенные жиры делают этот продукт универсальной едой для активных людей. Яйца входят в список продуктов, которые спортивные диетологи рекомендуют включить в рацион, если человек планирует снизить жировую массу и при этом не хочет терять мышечную.Пара яиц — отличный и сытный завтрак. Он сохранит чувство лёгкости и насыщения на долгое время. Об этом свидетельствуют исследования, опубликованные в журнале Американского колледжа питания. Они показали, что участники, чей завтрак состоял из двух яиц (вторая группа завтракала быстрыми углеводами), дольше не испытывали чувства голода и меньше ели во время обеда. Так дневная калорийность тоже снижалась, а лишний вес уходил.Споры о влиянии насыщенных жиров (холестерине) на здоровье человека всё ещё продолжаются, поэтому советуем всё-таки не есть яйца каждый день. Если хотите сделать приём пищи более сытным, добавьте к двум цельным яйцам пару белков, без желтков. Объём порции почти не увеличится, зато голод пропадёт немедленно.Второе название авокадо — аллигаторова груша. Этот фрукт — незаменимый источник мононенасыщенных жирных кислот, даже в небольших количествах он надолго насыщает. Добавляйте половину авокадо в салат или ешьте просто так; не забудьте добавить немного соли и перца и сбрызнуть лимонным соком — так вкуснее. На три часа вы совсем забудете о голоде.Покупая авокадо, выбирайте более мягкие плоды или дайте им полежать пару дней в тепле.Универсальный и простой завтрак. Добавьте в овсянку какао, кокосовую стружку, корицу или сезонные фрукты — получится вкусно, полезно и сытно. Если есть овсяную кашу в первой половине дня, она помогает сохранять контроль над аппетитом и снижает тягу к сладкому.Хорошая новость для любителей сладкого. Именно тёмный, а не молочный шоколад, с содержанием какао не менее 75%, удержит вас от срывов и удовлетворит потребность в глюкозе. До пяти часов сытости ждёт тех, кто в умеренных количествах ест качественный тёмный шоколад.Употребляйте около 20 граммов горького шоколада через день во время завтрака. Постепенно вы начнёте замечать, что сладости привлекают вас всё меньше, а вкусовые предпочтения меняются.Вы наверняка слышали или читали в одном из наших материалов, что острая пища ускоряет метаболизм. Половина чайной ложки острого перца чили сделает вкус блюда более ярким, а алкалоид капсаицин, придающий приправе остроту, отлично помогает контролировать аппетит. Исследования Международного журнала питания показывают: даже небольшое количество перца чили в основном блюде помогает потреблять меньше калорий и выбирать продукты с низким содержанием жира. А ещё благодаря перцу надолго исчезает чувство голода, но когда он всё же появится, вы не захотите съесть слона — аппетит будет умеренным.Более эффективен свежий чили, перемолотый с семечками. Экспериментируйте с остротой блюд и найдите для себя оптимальный вариант.