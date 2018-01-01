Медики назвали неожиданные отличия мужского тела от женского

Ученые вычислили 15 интересных отличий организма мужчины от женщины.1. Мужской мозг способен слушать оппонента только наполовину своего ресурса и одновременно заниматься важными делами. Поэтому излагать свои мысли перед мужчиной нобходимо четко и по существу.2. Женщина видит больше деталей в темноте, но только вблизи от себя. Мужчины хуже видят что-то мелкое, зато одинаково хорошо на любом расстоянии.3. Вкусовые рецепторы, слух и обоняние мужчины менее развиты, чем у слабого пола. Это связано с историческими генными вводными о том, что женщины чаще готовят еду и ухаживают за детьми.4. Сильный пол лучше переносит физические нагрузки. Так как объем крови в организме мужчины составляет около 5-6 л, в то время как у женщин только 4-4,5 л.5. Среди мужчин в три раза больше левшей, чем среди женского населения. При чем научное объяснение этому феномену так и не придумали.6. Мужчины крепче спят. Электрическая активность мужского мозга во сне падает на 70% от периода бодрствования, а у женщин лишь на 10%.7. У мужчин не существует целлюлита. Так как у сильного пола от природы более развитая мышечная ткань, а кожа при этом содержит больше коллагена.8. Мужчинам проще избавиться от лишнего веса. Уровень тестостерона в организме мужчины в 7 раз выше, чем у женщины, что повышает метаболизм независимо от мышечной массы.9. Мужчины страдают предрасположенностью к образованию “пивного живота”. Причина в том, что сильный пол набирает жир не под кожей, а внутри брюшной полости.10. Если какой-то предмет находится в статичном положении — мужчина может его совсем не заметить.11. Мужчинам реже, чем женщинам необходимо опорожнять мочевой пузырь, так как эта часть тела у них больше, чем у женщины. Отсюда и бесконечные пробки у женского туалета.12. Мужчины намного больше подвержены инфекционным заболеваниям, чем женщины. Все из-за мужского тестостерона, который природа наделила противовоспалительным эффектом, а значит и выработкой меньшего количества антител.13. Мужчины хуже переносят повышение температуры. Это связано с быстрым обменом веществ и выработкой дополнительного тепла в мужском организме.14. В теле мужчины находится на 1,5 раза больше сальных и потовых желез, чем в теле женщины.15. Мужчины генетически устроены проще женщин. Активные Х-хромосомы представляют собой набор из материнских и отцовских клеток. Мужчины получают Х-хромосомы от матери. В У-хромосоме содержится менее 100 генов, в то время как Х-хромосома несет около 1 500 генов.