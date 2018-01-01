Ученые раскрыли неожиданную опасность ожирения

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Ученые из США выяснили, что ожирение оказывает отрицательное воздействие на стволовые клетки, вырабатывающие кровь.Путем проведения опытов на мышах исследователи выяснили, что ожирение создает нагрузку на так называемые гемопоэтические стволовые клетки, или гемоцитобласты, расположенные в тканях красного костного мозга внутри полостей большинства костей.Структура клеток у страдавших ожирением мышей изменялась, что вело к снижению их приспособляемости в долгосрочной перспективе. При этом даже после того, как ученые посадили мышей на диету и вернули их вес в норму, часть структурных изменений сохранилась.Авторы работы предполагают, что эти изменения связаны с повышенной экспрессией гена Gfi1, которую, в свою очередь, вызывает оксидативный стресс организма при ожирении. По мнению ученых, в дальнейшем это открытие поможет выяснить, как образ жизни человека, в частности, его питание, связан с процессом образования кровяных клеток и развитием рака крови.