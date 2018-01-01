Ученые рассказали о пользе "холодного" заваривания кофе
Химические исследования показали, что холодное заваривание кофейного напитка намного полезнее привычного для всех горячего. Ученые в рамках изучения этого вопроса сравнили динамику заваривания разных видов кофе "холодным" образом, а также горячими методами. В результате выяснилось, что первый вариант более щадяще воздействует на зерна. Так происходит в связи с тем, что холодная заварка позволяет сделать концентрацию выше, причем возрастает концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты.
Различные методы заварки приводят к совершенно разным вкусам напитков. По мнению самих химиков, холодный кофе будет намного актуальнее в летний сезон.
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