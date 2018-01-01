Ученые рассказали о пользе "холодного" заваривания кофе

Исследователи заявили, что "холодное" заваривание кофе гораздо полезнее обычного. Оказалось, что люди во всем мире готовят этот напиток неправильно.Химические исследования показали, что холодное заваривание кофейного напитка намного полезнее привычного для всех горячего. Ученые в рамках изучения этого вопроса сравнили динамику заваривания разных видов кофе "холодным" образом, а также горячими методами. В результате выяснилось, что первый вариант более щадяще воздействует на зерна. Так происходит в связи с тем, что холодная заварка позволяет сделать концентрацию выше, причем возрастает концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты.Различные методы заварки приводят к совершенно разным вкусам напитков. По мнению самих химиков, холодный кофе будет намного актуальнее в летний сезон.