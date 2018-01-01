Исследователи выяснили, что на самом деле вызывает постродовую депрессию

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые Университета Тафтса нашли белок в головном мозге, который способен вызывать постродовую депрессию, сообщает The Deccan Chronicle. Это психическое расстройство посещает почти каждую пятую женщину, недавно ставшую матерью.Женщина может страдать от тревожности, сильной усталости, неспособности установить связь с ребенком и от мыслей о самоубийстве. Также постродовую депрессию не раз связывали с проблемами в развитии у детей. Эксперты пролили свет на это расстройство, создав новую модель депрессии на примере мышей.Она показала, что нейроэндокринная система, стоящая за физиологическим ответом на стресс (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система) обычно подавляется во время и после беременности. Это позволяет оградить развивающегося ребенка от стресса. Однако нарушение в работе системы может инициировать постродовую депрессию. При этом, по словам ученых, нарушений в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и в особом белке головного мозга - KCC2 - достаточно, чтобы развилась постродовая депрессия.