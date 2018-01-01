Исследователи выяснили, что на самом деле вызывает постродовую депрессию
Женщина может страдать от тревожности, сильной усталости, неспособности установить связь с ребенком и от мыслей о самоубийстве. Также постродовую депрессию не раз связывали с проблемами в развитии у детей. Эксперты пролили свет на это расстройство, создав новую модель депрессии на примере мышей.
Она показала, что нейроэндокринная система, стоящая за физиологическим ответом на стресс (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система) обычно подавляется во время и после беременности. Это позволяет оградить развивающегося ребенка от стресса. Однако нарушение в работе системы может инициировать постродовую депрессию. При этом, по словам ученых, нарушений в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и в особом белке головного мозга - KCC2 - достаточно, чтобы развилась постродовая депрессия.
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Добавил stefan в категорию Психиатрия
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