Синдром зеленых ногтей - причины и лечение

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С такими заболеваниями, как грибок ногтей, слоящиеся ногти, хрупкость ногтей, наверное, сталкивался практически каждый. А вот о таком заболевании, как синдром зеленых ногтей знают не все. Что же это за болезнь, как ее лечить, каковы ее симптомы?Это грибковое заболевание вызывается бактериями. Вообще, причины синдрома различны, пишет med2.ru. Среди них выделяют такие, как постоянная потливость ног. Это чаще всего происходит при носке неудобной и теплой обуви. Если у вас слабый иммунитет, то подхватить заболевание очень просто.Итак, мы выяснили причины заболевания ногтей. А теперь хотелось бы поговорить непосредственно о лечении. При лечении данного коварного заболевания очень важно, как и при любой проблеме, не откладывать в долгий ящик, а попытаться решить ее быстрее. Самое главное – это узнать причины заболевания ногтей. При лечении данной болезни используют разные антибиотики и средства для повышения иммунитета.Профилактика таких заболеваний – это соблюдений простых правил. Среди них такие, как личная гигиена, здоровый образ жизни, не контачить с больными, не носить узкую обувь, попытаться сделать так, чтобы ноги не потели и некоторые другие правила, которые помогут сохранить здоровье.Самое главное нужно помнить, что причины заболевания ногтей могут быть разными, а вот те правила, которые помогают нам быть здоровыми – одни. Поэтому нужно вести здоровый образ жизни и все будет в полном порядке!Чтобы наши ногти были сильными, не ломкими и, конечно, красивыми, им необходима постоянная витаминная поддержка. Прежде всего, для ногтей важны витамины из группы А, а также кальций. Для восполнения в организме этих витаминов и минералов, можно употреблять глюконат кальция и любой поливитаминный комплекс. После начала употребления этих препаратов, вы через какое-то время увидите, что ваши ногти станут более крепкими.Оберегайте ногти от различных грибковых заболеваний, при первых же симптомах заболевания, необходимо обратиться к врачу. Пользуйтесь профилактическим лаком от грибковых заболеваний ногтей, используйте регулярно хозяйственные перчатки во время уборки дома.