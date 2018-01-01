Как помочь жирной коже лица?

Как ухаживать за жирной кожей лица - этот вопрос часто возникает у женщин. Прежде всего, очень важно должное внимание уделять регулярному очищению, включающему использование паровых бань.За счет того, что под воздействием высоких температур происходит расширение кровеносных сосудов, улучшается кровоснабжение кожи, как следствие после процедуры кожа приобретает здоровый цвет и приятный румянец. А самое главное, пожалуй, кожа отлично очищается от застарелой грязи, удалить которую обычными средствами невозможно.Паровые бани – идеальный способ ухода за жирной кожей.Если после паровой бани вы не собираетесь выполнять другие процедуры, можно смазать кожу яичным белком (он прекрасно подсушивает кожу) или тоником, который стягивает поры, рекомендуют эксперты. Не многие знают, что после паровых процедур не следует выходить в холодную погоду на улицу в течение часа!Однако не стоит забывать и о противопоказаниях – сильная чувствительность кожи к пару и теплу, заболевания, связанные с кровообращением, болезни сердца, проблемы со щитовидной железой, гипертония.Зимой и осенью процессы в организме замедляются, а весной и летом наоборот активизируются. Сама по себе кожа не изменяется, но вот под воздействием различных факторов изменяется её плотность, поры могут сужаться или расширяться.Холодный и морозный ветер сушит кожу. Первые весенние солнечные лучи способны вызывать раздражение на ослабленной после зимы коже, усилить процессы фотостарения.Снижение температуры, связанные с изменениями погодных условий, холодный ветер тоже не улучшают кожу.Зима – это период снижения активности и обмена веществ, сальные железы замедляют свою работу, поэтому даже жирная кожа становиться суше. Необходимо провести ряд процедур по улучшению кровообращения в коже. Защитить от губительного действия УФ-лучей, обезвоживания, обгорания, обветривания. Нужно закрепить летние достижения в состоянии кожи, подготовить её к зиме, а так же увлажнять и защищать.