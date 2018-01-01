Названы главные причины появления прыщей

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В большинстве случаев, прыщи возникают во время полового созревания у молодых людей. Это связано с выработкой половых гормонов. В итоге, повышается уровень активности сальных желез, кожное сало забивает поры.Создается «крышка», подверженная попаданию многочисленных микробов.Постарайтесь сразу выявить причины появления прыщей. Неправильный рацион - одна из главных причин возникновения прыщиков. Прыщи возникают вследствие аллергии, и потребления вредных для здоровья продуктов питания. К ним можно отнести: сладкое, жирное, мучные изделия, алкоголь.Наш мир полон стрессов, которые, в итоге, вызывают сыпь на теле. Они стимулируют работу сальных желез, закупоривающих поры и являющихся причиной возникновения прыщей.Прыщи могут появиться под воздействием ультрафиолетовых лучей. Их воздействие имеет как положительные (подсушивает прыщи), так и отрицательные последствия. Однако не стоит забывать пользоваться солнцезащитным кремом.Одним из следствий неправильного ухода за кожей также является появление прыщей. Необходимо проводить ежедневные 2-х разовые процедуры очистки кожи, так как в течение дня на ее поверхности скапливается огромное количество бактерий, приводящих к образованию прыщей.Прыщи изменяют наше лицо, да и тело в общем, в совсем не лучшую сторону. Прыщи могут появиться в переходном возрасте, что связано с гормонами. Гормоны сильно влияют на наши сальные железы, что приводит к этим неприятным спутникам подросткового возраста.Воспаление нашей кожи связано с тем, что в нашей коже есть бактерии, которые позже приводят к образованию прыщей.Также у некоторых людей развивается такая болезнь, как акне. Стадии развития этой болезни совершенно различны, так же, как и её последствия. В тяжелой стадии акне, прыщи могут оставить рубцы на вашей коже. Поэтому важно бороться с акне, начиная на ранних стадиях.