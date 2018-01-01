5 самых распространённых ошибок, из-за чего вы поправляетесь в праздники

Если после каждого Нового года вы набираете несколько килограммов, пора понять, что вы делаете не так. Эксперты собрали пять распространённых ошибок, из-за которых появляются лишние сантиметры на талии — и потом нужно опять начинать всё сначала.Если в ваши планы на праздники входит только просмотр накопившихся новых сериалов с кружкой горячего чая или чего покрепче и покалорийнее, у нас для вас плохие новости: в тот день, когда вы будете вставать на работу, вы проснётесь с парой лишних килограммов. Отсутствие любой физической активности — даже короткой прогулки до магазина и обратно — замедляет метаболизм, а значит, негативно сказывается на фигуре. Поэтому советуем одеться потеплее и поскорее выйти на улицу — исследования показывают, что прогулки в холодное время года способствуют увеличению выработки энергии и тем самым лучше сжигают жир, особенно бурый, от которого трудно избавиться.Первая привычка порождают вторую — вы сидите дома, отказываетесь куда-либо выходить и потому скучаете. Именно от безделья, а не от голода, как можно подумать, вас постоянно тянет ко всему сладкому, вредному и жирному. Верный способ избежать этого — найти себе какое-нибудь другое занятие, кроме просмотра смешных видео и новогодних фильмов. Например, выберитесь на каток или освойте катание на лыжах — вам понравится!Привычка ложиться и вставать в одно и то же время часто выходит из-под контроля во время новогодних каникул, а восстановить режим после праздников не так-то просто. Более того, нарушая свой сон, человек наиболее подвержен набору лишних килограммов — аппетит усиливается и бесконечное желание что-нибудь съесть не пропадает ни на минуту. За нарушением сна следует нарушение регуляции липидного обмена, отсюда и появляется тяга к высококалорийной пище. Поэтому постарайтесь всё-таки ложиться вовремя, даже если по телевизору показывают новую серию про Шерлока Холмса.На протяжении всего года вы вырабатывали эту привычку и не забывали пить воду каждый день, но на каникулах решили расслабиться и вовсе забыли о существовании этой жидкости. Не так давно мы разрушили миф о том, что каждому человеку необходимо пить восемь стаканов воды в день, но вот о её пользе и необходимости для организма никто не спорит. Вода участвует чуть ли не во всех химических процессах и в том числе регулирует обмен веществ, а его скорость — как вы уже знаете — напрямую влияет на количество отложенного жира. Если возникнет выбор между сладким соком и простой водой, мы надеемся, теперь вы примете правильное решение.Во время праздников мы едим буквально всё, что видим, не задумываясь о том, что желудок уже давно полон и что в новых джинсах стало тесновато. Конечно, каждый для себя решает сам, что, сколько и когда есть. Но если вы хотите сохранить фигуру и не обнаружить на весах страшное для вас число после каникул, постарайтесь не забывать о трёх главных приёмах пищи, лёгких перекусах, контролировать размеры порций и минимизировать потребление вредной пищи. А иначе зачем вы тогда худели к Новому году?