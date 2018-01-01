Дисбактериоз: простое натуральное средство для восстановления микрофлоры кишечника

Для восстановления нормальной микрофлоры кишечника очень эффективен яблочный уксус, который улучшает работу кишечника. Уксусная кислота подавляет развитие грибов (патогенных микроорганизмов) в кишечнике. Яблочный уксус — это естественный консервант, а пектин оказывает положительное воздействие на кишечную флору.Чтобы добиться стойкого результата, вам придется запастись терпением, ведь яблочный уксус необходимо принимать регулярно и долго. Главное — заготовить его впрок. Пить нужно разбавленный яблочный уксус: 1 ст. ложка на 1 стакан воды. А вот схема приема зависит от состояния кишечной флоры и степени запущенности дисбактериоза.При небольшом дисбактериозе, вызванном стрессом или первичным приемом антибиотиков, а также для его профилактики принимать яблочный уксус надо 1 раз в день — утром, натощак, за 15 минут до еды. Курс лечения составляет 3 месяца. Затем следует сделать перерыв (2 недели), после того лечение можно повторить.При среднем дисбактериозе, который вызывает неприятные ощущения в желудке и кишечнике, нерегулярный стул и боли в животе, принимать яблочный уксус надо иначе. Утром выпить 1 ст. разбавленного уксуса за 30 минут до завтрака, а вечером — за 30 минут до ужина. Курс лечения — 3–4 месяца.При тяжелой степени дисбактериоза, вызванного приемом большого количества антибиотиков, тяжелой болезнью и другими причинами, принимать яблочный уксус следует более длительно — не менее полугода. Пить по 1 стакана 3 раза в день перед едой за 15–20 минут. Каждый месяц делать перерыв на 3–4 дня. Это лечение будет эффективным только в том случае, если уксус принимать регулярно, не пропуская дни и часы приема.