Названы десять основных причин недосыпания

Эксперты объяснили, почему многим людям изо дня в день не удается выспаться.Всех людей можно разделить на две группы: одни не имеют проблем со сном, другие - регулярно не высыпаются и чувствуют себя сонными в течение всего следующего дня.Американские ученые проводили несколько исследований, в которых принимали участие мужчины и женщины разных возрастных категорий. В результате этих проектов ученые обнаружили, что люди, жалующиеся на недосыпание, сами препятствуют тому, чтобы хорошо отдыхать по ночам.1.Практически каждый второй человек, просыпающийся при помощи будильника, ставит его на время, которое позволяет выключить сигнал и отложить его еще на энное количество минут вперед. Из-за этой привычки они чувствует себя еще более сонными, чем если бы встали с постели после первого звонка будильника.2.Это одна из самых распространенных причин недосыпания мужчин и женщин. Им кажется, что животное не мешает, но на подсознательном уровне они сами боятся ему помешать, придавить, разбудить, а от этого не высыпаются.3.По мнению ученых, ноги должны быть в тепле во время сна, то есть перед сном нужно надевать носки. Это позволит согреться и заодно расширить сосуды, за счет чего вы быстрее уснете и лучше выспитесь.4.Немногие открывают окно перед тем, как лечь в постель, а это пагубно отражается на качестве сна. По словам экспертов, в спальне должно быть свежо, только так человек имеет шанс хорошо выспаться.5.Если человек пьет много кофе после обеда или же принимает некоторые лекарственные препараты, замедляющие процесс усвоения кофеина в организме, то выспаться ему не суждено.6.Только по той причине, что яркий свет от экрана смартфона или планшета негативно влияет на эндокринную систему, которая не может в полной мере производить мелатонин - гормон сна, и человек потом не может долго уснуть, производители придумали "ночной режим", когда подсветка становится более тусклой.7.Раньше никто и не задумывался над тем, какой должна быть подушка. А сейчас, придя в магазин, вы увидите, что есть масса подушек разнообразных форм. Оказывается, ее нужно подбирать "под себя", например, если вы спите на животе или спине, то вам нужна тонкая подушка, а если на боку - более твердая и высокая.8.Европейские стандарты гласят, что максимальный срок использования матраца должен составлять 10 лет и не более того. Чем матрац старше, тем больше в нем бактерий. К тому же, пружины, латекс, войлок - все эти составляющие матраца имеют свойство проседать, а это значит, что вам будет не комфортно спать.9.Бокал вина на ночь для многих людей, как ритуал. Причем, они думают, что это поможет им лучше выспаться. В действительности, если уснуть быстро получится, то вот проснуться бодренькими и полными энергии уж никак не получится. Алкоголь негативно воздействует на мозг, из-за чего сон становится прерывистым и полноценным его назвать никак нельзя.10.Миллионы бактерий, размножающихся в ткани постельного белья, мешают вам спать и это уже доказано учеными. Более того, из-за редкой смены постельного люди подвергают себя таким заболеваниям, как воспаление легких или кишечное отравление. Менять белье следует раз в неделю, а то и два.Исключите эти причины недосыпания из своей жизни и вы заметите, что стали высыпаться даже за меньшее количество часов, чем раньше.