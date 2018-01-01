Действенные советы для тех, у кого часто болит спина

Спина может болеть по разным причинам, начиная от банальной усталости из-за мышечной нагрузки и заканчивая раком костей, позвоночника, спинного мозга или метастаз из других органов.Чаще всего на боли в пояснице или других участках спины жалуются люди, ведущие сидячий образ жизни, работающие за компьютером, находящиеся постоянно за рулем и спортсмены, подвергающие себя серьезным физическим нагрузкам.Пока вы находитесь в сидячем положении, мышцы спины пребывают в состоянии длительного перенапряжения, поддерживая массу вашего тела. Когда вы двигаетесь основная нагрузка приходится на ноги, так вы можете помочь своей спине дать ей возможность расслабиться.Если вы не заплатили за доставку тяжелого груза, например, холодильника, прямо в свою квартиру, то не спешите тащить его самостоятельно, ведь так вы можете надорвать спину. Позовите кого-то на помощь или же не экономьте на доставке. В ином случае, поднимайте тяжести с ровной спиной и шеей, изначально опустившись на корточки и хорошо обхватив груз двумя руками.Чем крепче мышечный корсет, тем реже или вообще никогда вы не будете сталкиваться с болями в спине, потому как накачанные глубокие мышцы спины являются мощной поддержкой позвоночнику. Только тренируйтесь под присмотром опытного тренера.При помощи этого аксессуара позвоночник будет достаточно разгружен и спина не будет болеть.Фиксированное положение тела провоцирует спазмы в мышцах спины, а это может стать причиной нарушения кровоснабжения позвоночника, в результате чего происходит уменьшение спинальной жидкости и человек ощущает боль в спине.Если вы каждый день мучаетесь от болей в спине и в этом состоянии вы находитесь более двух недель, а после сна и отдыха вам не становится легче, тогда визит к доктору обязателен.