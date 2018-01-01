Уникальная операция избавила пациента от аритмии навсегда

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина прооперировали пациента с врожденной аномалией кровеносных сосудов. Благодаря использованию роботизированной системы, не имеющей аналогов в России, медикам удалось навсегда избавить пациента от аритмии.Шестидесятилетний мужчина из Приморского края страдал атипичной формой трепетания предсердий: очаги нарушенной патологической электрической активности у него находились в левом предсердии, а не в правом, как у большинства пациентов. Пациент жаловался на приступы учащенного сердцебиения и одышку, обращался к врачам по месту жительства. Из-за врожденной редкой аномалии проведение хирургического лечения аритмии через стандартный доступ оказалось невозможно.«В стандартной ситуации хирургическое лечение аритмии (радиочастотную аблацию) выполняют через прокол в бедренной вене. Катетер проводят через нее в нижнюю полую вену, впадающую в правое предсердие, в которую собираются все сосуды нижних конечностей. У пациента крайне редкая врожденная особенность анатомии вен: нижняя полая вена впадает в сердце сверху. Это делает невозможным проведение операции через стандартный доступ», — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением нарушений ритма сердца Виталий Шабанов.Врачи Центра Мешалкина, куда был направлен пациент, решились на проведение уникальной операции, в ходе которой использовался доступ через сосуды, впадающие в сердце сверху – в данном случае через яремную вену.Обычные катетеры в этом случае не годились, так как они предназначены для стандартного доступа – врачам пришлось воспользоваться роботизированной системой Stereotaxis Niobe, с помощью которой они смогли добраться до нужных участков сердца. Врачи купировали очаги патологической активности и избавили пациента от аритмии навсегда.