Ученые категорически не рекомендуют пить молоко беременным

Известно, что молоко полезно для здоровья. Но только в том случае, если в нем нет опасных примесей. Некоторые производители пытаются увеличить выработку молока у крупного скота с помощью продуктов со стероидами и гормональных инъекций. К примеру, животным вводят окситоцин.Окситоцин, попавший в организм человека из молочных продуктов, может стать причиной ряда негативных последствий. Его связывают с ранним половым созреванием, гинекомастией у мужчин и нарушением выработки тестостерона.А употребление молока с окситоцином при беременности чревато выкидышами и врожденными дефектами у детей.Гормоны из молока (пролактин, лютеинизирующий гормон, эстрогены, прогестерон, окситоцин, гормон роста, тиреотропный гормон) способны вызвать гормональный дисбаланс и бесплодие.Эти гормоны могут усилить выработку цервикальной слизи, что помешает зачатию. Специалисты говорят: кипячение молока позволяет устранить следы окситоцина.