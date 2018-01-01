Ученые категорически не рекомендуют пить молоко беременным
Окситоцин, попавший в организм человека из молочных продуктов, может стать причиной ряда негативных последствий. Его связывают с ранним половым созреванием, гинекомастией у мужчин и нарушением выработки тестостерона.
А употребление молока с окситоцином при беременности чревато выкидышами и врожденными дефектами у детей.
Гормоны из молока (пролактин, лютеинизирующий гормон, эстрогены, прогестерон, окситоцин, гормон роста, тиреотропный гормон) способны вызвать гормональный дисбаланс и бесплодие.
Эти гормоны могут усилить выработку цервикальной слизи, что помешает зачатию. Специалисты говорят: кипячение молока позволяет устранить следы окситоцина.
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