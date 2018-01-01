Маракуйя: 7 самых полезных свойств экзотического фрукта

Эксперты назвали 7 основных преимуществ для здоровья от употребления экзотического фрукта маракуйи. Его все чаще можно встречать в супермаркетах, но немногие граждане нашей страны знают о том, насколько он полезен для здоровья.Маракуйя содержит полезные антиоксиданты, позволяющие минимизировать повреждения, наносимые свободными радикалами. Он также обладает богатейшими резервами полифенолов по сравнению с другими фруктами, выращенными в тропиках, вроде бананов и ананасов.Стареющая кожа получит преимущество от питания, насыщенного маракуйей, поскольку этот фрукт стимулирует выделение коллагена. Данный белок отвечает за поддержание молодости кожи.Обесцвеченные участки на коже являются одним из неприятных последствий старения. В маракуйе содержится вещество пикеатаннол, которое ингибирует или подавляет формирование этих пигментных пятен.Избыточное количество солнечных ванн является одной из главных причин старения. Семена маракуйи содержат пикеатаннол и скирпузин В, которые защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовой радиации.Астма относится к числу наиболее часто встречающихся хронических заболеваний в мире. Однако на ее симптомы можно воздействовать экстрактом маракуйи, как показывают исследования.Остеоартрит коленного сустава представляет собой болезненное дегенеративное заболевание, приносящее немало страданий человеку. Экстракт маракуйи на основе кожуры фрукта помогает облегчать боли и сокращать их интенсивность.Комбинация высокого содержания волокон и нутриентов делает маракуйю идеальным продуктом для желающих похудеть, который обеспечивает достаточное насыщение.