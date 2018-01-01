Народные средства против простуды: какие из них достойны внимания?

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Сегодня существует масса препаратов для лечения гриппа и ОРВИ. Но есть и большое число народных средств, которыми у нас очень любят лечить эти простудные заболевания. Какие из них достойны внимания, а какие нет?Нам иногда кажется, что между научной медициной и народной есть некая непреодолимая пропасть. Это не совсем так. Многие лекарства, широко используемые ныне, имеют народное происхождение. И приенительно к лечению простудных болезней это особенно хорошо видно. Например, в качестве лекарств, используемых при этих инфекциях, зарегистрированы не только многие фитосборы (наборы из лекарственных трав), но и таблетки, мази, растворы, ингаляции и другие лекарственные формы, содержащие экстракты из растений, используемых в народной медицине. Медицинское действие у них такое же, как у настоев или отваров из этих же трав, но пользоваться ими проще и удобнее - не нужно долго «колдовать» над ними, чтобы приготовить «зелье», оно уже есть в готовой форме.То же относится и к народным способам физиотерапии - лечебного воздействия с помощью различных манипуляций. Традиционно в самом начале простуды предлагали прогревать нос. Для этого к крыльям носа на 10-15 мин. прикладывали горячие крутые яйца или нагретые мешочки с солью. А сегодня можно запросто купить домашний физиотерапевтический прибор, который также располагают на носу, и, нагреваясь, он оказывает точно такое же действие. Правда, теперь подведена и строгая научная база под такое лечение: установлено, что повышение температуры в полости носа улучшает противовирусную защиту. Но давайте присмотримся к некоторым популярным народным способам лечения простуды и посмотрим, какие из них эффективны, а какие - миф.Можно ли солёной водой лечить насморк?- Сам так делаю много лет и пациентам рекомендую, - рассказывает врач Владимир Таточенко. - Нужно растворить соль на кончике ножа в половине стакана воды комнатной температуры. Это действует не хуже сосудосуживающих капель. Такая вода отлично промывает и очищает слизистую полости носа, уменьшает отёк, улучшает работу ресничек. Это реально хорошее средство. Неслучайно в последние годы появились даже препараты с морской водой. По своей сути они аналогичны обычному раствору соли. Конечно, они удобнее. Но и приготовить раствор соли - небольшой труд.Для снижения температуры советуют смазывать уксусом кожу под мышками и под коленями. Стоит ли так делать?- Ни в коем случае, забудьте про уксус, обязательно найдётся мамаша, которая вместо него использует уксусную эссенцию, и будет ожог, - предостерегает Владимир Таточенко. - Гораздо лучше обычная чуть тёплая вода. И смачивать нужно всё тело. Ребёнка держите раздетым в помещении без сквозняков и с нормальной температурой воздуха, чтобы не было переохлаждения. Также можно использовать водку. Лечение основано на том, что спирт и вода, испаряясь с кожи, забирают тепло и тем самым снижают температуру. Но я не против и классических жаропонижающих. Нужно правильно принимать их и снижать лишь реально высокую температуру.В них правда так много витамина С, что они вылечат простуду?- Боярышник всё-таки больше используют при сердечных проблемах. Витамина С в нём не так много, как в шиповнике, - говорит Виктор Конышев, доктор медицинских наук, известный специалист по питанию. - Шиповник действительно применяют в профилактике и лечении простуды. Но, поскольку витамин С (аскорбиновая кислота) легко разрушается при высокой температуре, настой шиповника нужно правильно приготовить. Никогда не заливайте его кипятком, настаивайте его в воде, имеющей температуру около 70 °С. Лучше всего залить плоды шиповника такой водой в термосе и настаивать в течение ночи.Витаминизацию от гриппа лучше проводить чаем с лимоном?- Разочарую, доза витамина С в таком чае ничтожна, - объясняет Виктор Конышев. - Ломтик лимона придаст особый вкус, но не защитит от простуды и гриппа. Однако он делает напиток вкуснее и позволяет потреблять больше жидкости. Лимон можно добавлять даже просто в воду. И при простуде это важно - обильное питьё помогает выводить из организма больше токсинов и облегчать течение болезни. Кстати, витамина С много в облепихе, чёрной смородине, других цитрусовых, в киви. Но не переоценивайте его значение при простуде. Эффект от него весьма умеренный.Об их пользе знают все, но применяют неправильно. Не обжигайтесь, грызя зубчики чеснока и целые луковицы. Мелко нашинкуйте их и оставьте на 10-15 мин. В них начнётся синтез лекарств - соединения серы превращаются в активные формы. Только после этого можно лечиться. Способов приёма таких лекарств несколько. Можно дышать над ними, можно просто поставить на блюдечке в комнате больного. Дышать парами очень полезно для профилактики и здоровым. Можно есть чеснок и лук, намазав с маслом на чёрный хлеб или добавляя в приличных количествах в разные блюда.Польза горчичников известна. Но можно насыпать 1-2 ч. л. порошка горчицы в шерстяные носки перед сном. Или сделать на ночь горячую ванну с горчицей. В воде 45-50 градусов разведите 3-4 ст. л. горчицы. Ноги держите в ванночке 10-15 мин., потом вытрите насухо, наденьте носки из шерсти, укутайтесь в одеяло и спите. Способ подходит детям и взрослым. Горчица эффективна, так как содержит много эфирномасличных и раздражающих веществ, они и согревают стопы.