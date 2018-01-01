Почему у многих людей на морозе начинается насморк?

С этой проблемой сталкивались 50-90% людей: на морозе из носа часто начинает "течь". Дэвид Кинг, сотрудник Университета Квинсленда, объяснил, в чем причина такой реакции организма на холод.Низкие температуры вызывают автоматическую реакцию в носовой полости - вдыхаемый воздух становится теплым и влажным. Это позволяет исключить раздражение при попадании вдыхаемого воздуха в легкие. Температура воздуха в задней части носовой полости обычно достигает примерно 26 градусов, но при необходимости может повышаться до 30 градусов. Влажность же воздуха в носу составляет обычно около 100% вне зависимости от температуры. Холодный и сухой воздух стимулирует носовую полость, и в головной мозг через нервы посылаются соответствующие сигналы. В ответ мозг усиливает приток крови к носу. Расширенные в новосой полости сосуды начинают быстро нагревать вдыхаемый воздух. Затем по команде нос начинает вырабатывать больше слизи. Это делает вдыхаемый воздух более влажным.Кроме того, холодный сухой воздух стимулирует иммунную систему – тучные клетки в носу. Эти клетки вызывают выработку еще большего объема жидкости в носовой полости. Через нос человек может терять до 400 миллилитров жидкости. Испарение воды требует большого количества тепла, которое забирается из носовой полости. И приток крови к носовой полости усиливается еще больше, ведь задача согреть вдыхаемый воздух более приоритетна, чем восполнение потери тепла. В другой ситуации организм переключил бы кровоток с поверхностных сосудов на более глубокие для минимизирования теплопотерь. Но здесь ситуация иная.Когда компенсаторный механизм излишне активен, в носу образуется излишняя влага – и именно она вытекает из носа. Тучные иммунные клетки чаще всего более чувствительны у аллергиков и астматиков, а сосудистые изменения в большей степени происходят у людей, чувствительных к внешним раздражителям и температурным колебаниям. Поэтому холодный воздух может вызвать даже заложенность носа и чихание.