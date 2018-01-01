Ученые назвали новую опасность алкоголя
Ученый исследовал влияние спиртосодержащих напитков на борьбу с кишечными инфекциями. Выяснилось, что красное вино обладает бактерицидным действием, которое частично обусловлено его кислотностью и концентрацией спирта. Показано, что 60-80-процентное содержание алкоголя достаточно для уничтожения микробов. Напиток с долей спирта 40 процентов уничтожает бактерии, живущие в полости рта, за одну минуту.
Однако по итогам исследования, проведенного на 47 здоровых испытуемых, выяснилось, что большая доза алкоголя вызывает повреждения в стенках желудках и даже кровотечения.
На самовосстановление тканей, пострадавших от 10-процентного спирта, потребовалось более 24 часов. Кроме того, хроническое употребление алкоголя вызывает диарею, тошноту и рвоту, а также приводит к увеличению числа патогенных бактерий в кишечнике, сообщает Science Alert.
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