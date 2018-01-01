Ученые назвали новую опасность алкоголя

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Алкоголь может нанести вред желудочно-кишечному тракту, а применение его для борьбы с кишечными инфекциями таит в себе большую опасность, считает гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея. По его мнению, большинство спиртных напитков разрушает клетки желудка.Ученый исследовал влияние спиртосодержащих напитков на борьбу с кишечными инфекциями. Выяснилось, что красное вино обладает бактерицидным действием, которое частично обусловлено его кислотностью и концентрацией спирта. Показано, что 60-80-процентное содержание алкоголя достаточно для уничтожения микробов. Напиток с долей спирта 40 процентов уничтожает бактерии, живущие в полости рта, за одну минуту.Однако по итогам исследования, проведенного на 47 здоровых испытуемых, выяснилось, что большая доза алкоголя вызывает повреждения в стенках желудках и даже кровотечения.На самовосстановление тканей, пострадавших от 10-процентного спирта, потребовалось более 24 часов. Кроме того, хроническое употребление алкоголя вызывает диарею, тошноту и рвоту, а также приводит к увеличению числа патогенных бактерий в кишечнике, сообщает Science Alert.