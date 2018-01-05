Вместо утреннего кофе лучше есть яблоки

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День лучше начинать с яблока, а не с чашки кофе: яблоко полезнее для здоровья, да и проснуться оно поможет не хуже, чем кофе, утверждают специалисты по продуктам питания.Многие люди предпочитают начинать свой день именно с кофе. Считается, что содержащийся в этом напитке кофеин быстро прогоняет чувство сонливости и приводит человека в форму. Действительно, кофеин повышает артериальное давление, уровень кислорода, температуру тела, усиливает дыхание и активность мозга, а все это важно, если вы хотите поскорее проснуться. Хотя эти свойства кофеина очевидны, у него есть и минусы: он снижает уровень кислотности, порой провоцирует бессонницу, лишает нас необходимых минералов и даже вызывает зависимость. Хорошей и полезной альтернативой кофе по утрам будет свежее яблоко, считают многие специалисты.Яблоки входят в число самых питательных и полезных фруктов. Яблоки содержат множество фитохимикатов, включая кверцетин, катехин, флоридзин и хлорогеновую кислоту, обладающие выраженными свойствами антиоксидантов. Считается, что регулярное употребление яблок подавляет рост раковых клеток, снижает степень липидного окисления и уменьшает холестерин.Но может ли свежее яблоко заменить кофе по утрам? Конечно, в нем нет кофеина, который оказывает стимулирующее воздействие на организм, защищая от усталости и быстрее изнашивая все системы. Ведь прилив энергии, который мы получаем от кофеина, является результатом стимуляции нервов, а вовсе не следствием воздействия какого-то реального источника энергии. Зато яблоки содержат натуральные сахара или фруктозу, которые тоже помогают пробудиться и дают организму энергию. Фруктоза обеспечивает не менее выраженную вспышку энергии, чем коге, зато после нее не последует спад и летаргия, как это бывает через некоторое время после кофе. Кроме того, яблоки полны клетчаткой, обеспечивающей более длительное насыщение, а также витаминами и минералами.