Как понять, что врач разводит вас на деньги?

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Как избежать лишних трат в платной клинике? Увы, но многие доктора идут на хитрость и обман, стараясь накрутить пациенту большой счет, ведь с этого им перепадает «копеечка». Давайте узнаем о том, как защитить свой кошелек.Насторожить вас должно назначение кучи анализов, если ваше состояние не такое уж тяжелое. Например, просто насморк. Обычно в качестве первого анализа достаточно развернутого анализа крови. Сдавать анализы на гормоны, проходить МРТ и УЗИ вам пока не нужно. Вы должны подробно расспросить врача, зачем нужен тот или иной анализ и что он должен показать.Плохим признаком является желание доктора вас поторопить, заплатить как можно скорее. Вам предлагают пройти процедуры, сдать анализы сейчас, потому что «как раз акция», «скидки» и прочее.Не верьте также и тогда, когда вам говорят об исключительности процедур и анализов. Мол, только у нашего врача, только в нашей клинике.Не доверяйте врачу, если вы лечитесь уже долго, а диагноза так и нет. Вместо этого на каждом приеме находят что-то новое, выписывают новые направления, при этом вам не могут объяснить, для чего и зачем те или иные анализы, процедуры и так далее.Как избежать обмана? Вам придется собрать информацию о всех платных клиниках вашего города. И отдать предпочтение той, у которой наибольшее количество положительных отзывов. На приеме врача задавайте ему вопросы, список которых вы заранее составите. Уточняйте все нюансы сразу, чтобы избежать повторных консультаций. Стоит помнить, что хорошие врачи отказались от ряда сомнительных диагнозов типа вегето-сосудистой дистонии или дискинезии желчевыводящих путей. Кроме того, хорошие врачи не прибегают к помощи физиотерапии и не назначают иммуностимуляторы, гомеопатию.