Как грязный воздух влияет на вес новорождённых?

Загрязненный воздух причиняет вред здоровью человека еще до того, как он рождается на свет.Оказывается, что загрязненный воздух способен вызвать отрицательные изменения в организме плода, сказываться на его весе, рассказывают научные сотрудники из Университета Шри Рамачандры города Ченнаи.Как говорят ученые, главные источники загрязнения — это личный транспорт людей, в сельской местности — это уголь, сжигаемый человеком, торф и древесина.Как показывают данные министерства здравоохранения Индии, каждый шестой новорожденный малыш в стране имеет нехватку в весе, в среднем, до 1,5 килограммов.Сообщается, что в некоторых районах Индии обстановка с экологией является по-настоящему катастрофической и постепенно становится хуже. Большинство организаций пытаются бороться с дальнейшими загрязнениями окружающей среды, сопровождающими экономический подъем страны за последние десятки лет.Особо на экологию влияет Национальный зеленый трибунал — это судебный орган, который появился в 2010 году. Его сотрудники уверены, что экология Индии не должна быть жертвой технического прогресса.