Ученые рассказали, как просто избежать похмелья

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Исследователи из Университета Манчестера установили, что жаренные завтраки не дают организму бороться с похмельем. По словам специалистов, большое количество жиров не позволяет включить метаболизм и вывести токсины после употребления алкоголя.Ученые отмечают, что идеальным средством для борьбы с похмельем в утреннее время является белковый завтрак. Также организму поможет очиститься большое количество клетчатки. Она дает возможность активировать метаболизм и направить его действие на выведение вредоносных токсинов из организма. Белок запускает процесс переваривания пищи и наполняет энергией все мышцы."Для того, чтобы быстро избавиться от боли в голове и неприятных ощущений, достаточно просто выпить кружку бульона. Содержащиеся в нем белки станут отличным энергетическим средством. Кроме того, можно приготовить спаржу на пару. После приема пищи при похмелье человек должен не насытиться, а начать чувствовать голод. Это будет означать, что организм начал выводить токсины", – рассказали британские специалисты.Также рекомендуется выпить сладкий напиток или съесть шоколадку. Глюкоза запустит в организме все процессы и повысит уровень сахара в крови, вытесняющего токсины. В то же время важно не переедать, так как тело человека при похмелье находится в слабом состоянии.