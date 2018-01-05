Как восстановить поврежденные локоны: каутеризация волос

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Практически во всех салонах красоты сегодня можно встретить новую процедуру по каутеризации волос. Многие женщины не прибегают к ней, так как попросту не знают, что обозначает данное понятие.Каутеризацией волос называется новейшая технология, представляющая собой восстановительную процедуру поврежденных и ослабленных локонов.Полезна ли для волос каутеризация? Безусловно, так как во время данной процедуры применяются вещества исключительно естественного происхождения. Оздоровление волос проходит снаружи и изнутри, сообщает med2.ru. Для этого используются средства, основой которых выступает сердцевина бамбукового стебля, обогащенного кремнием. Именно данное вещество оказывает регенерирующее воздействие на структуру локонов.Встречается два основных типа каутеризации прядей. Это горячий и холодный методы. Горячий метод используется специалистами в случаях, если волосы находятся в самом плачевном состоянии. Запечатывание волос по горячему типу не рекомендуется совершать самостоятельно, так как существует большая опасность окончательно повредить структуру прядей.На первом этапе специалисты проводят бережное очищение волос при использовании протеино-липидного шампуня. Во время мытья головы приоткрывается кутикула волос, что позволяет напитаться прядям питательными веществами.Далее по всей длине волос наносится теплое бамбуковое масло. Благодаря питательным элементам пряди становятся блестящими, густыми и сильными.Следующим шагом становится сушка локонов феном и вытягивание волос при помощи утюжка. Во время нагревания волос чешуйки принимают ровное нужное положение.После этого волосы вновь тщательно промывают, немного подсушивают. Далее наносится концентрированный протеиновый раствор на 20 минут, после чего голову вновь моют.Завершающим этапом становится распыление аэрозоля, другими словами, запечатывание волос, которое делает их гладкими и послушными.Холодный вид каутеризации поврежденных волос схож с горячим типом. Главное отличие заключается в том, что волосы не подвергают тепловому воздействию. То есть не используются утюжки.