Врачи назвали причины синдрома холодных ног

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Симптом постоянно холодных ног может быть знаком неблагополучного состояния печени, а также других важных органов, сообщили ученые. Также этот симптом бывает связан с психологическими факторами.По словам ученых, постоянно холодные ноги могут указывать на то, что печени человека недостает энергии для полноценной работы печени. Также с процессами терморегуляции тела связаны функции почек и щитовидной железы.«Печень является наиболее «горячим» органом, далее идут почки, которые тоже могут страдать от недополучения энергии. В медицине постоянно холодные конечности относят к симптомам вегето-сосудистой дистонии», - приводят СМИ мнение специалистов.Ученые полагают, что когда организм не получает достаточно энергетических ресурсов, он включает защитные механизмы, и кровь начинает циркулировать по малому кругу кровообращения. Руки и в особенности ноги в таких обстоятельствах будут закономерно холодными.Специалисты отметили, что синдром холодных ног нередко наблюдается при депрессии. Эксперты посоветовали людям, страдающим от мерзнущих конечностей, больше двигаться, парить перед сном ноги.Ранее ученые высказывались о том, что согревание ног может стать средством борьбы с плохим сном. От согретых носками ног в головной мозг поступают сигналы о необходимости расслабиться, и засыпание происходит быстрее, делились своими выводами медики.