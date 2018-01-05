Что вредит зубам и как сохранить их здоровье в праздники

Стоматологи рассказали о том, почему во время праздников полость рта нуждается в усиленной заботе и как правильно ухаживать за зубами и деснами.До и во время праздников количество выкуриваемых сигарет может увеличиться. В конце года на многих обрушиваются итоговые отчёты, объём работы растёт, рука сама тянется к сигарете. В итоге зубы подвергаются усиленной никотиновой атаке. А во время празднования курящие частенько уединяются в своей тесной компании, чтобы выкурить сигаретку-другую.Если не получается волевым усилием сократить или оставить на прежнем уровне количество выкуриваемых сигарет, стоит уделить особое внимание профессиональной гигиене в кабинете стоматолога. Иначе зубы могут преподнести неприятный сюрприз во время длинных выходных.Провоцируя обезвоживание, алкоголь способствует пониженной выработке слюны, которая обладает антибактериальными свойствами и смывает с зубов налёт. Спиртное выводит из организма витамины и полезные минералы, в том числе необходимый зубам кальций. Кислоты разрушают эмаль, а красители оставляют на ней пятна.Ещё хуже приходится дёснам: алкоголь вызывает кровоточивость, что со временем приводит к заболеваниям.Отдельно стоит упомянуть шампанское. Из-за углекислого газа оно не только весело играет пузырьками, но и крушит эмаль зубов и увеличивает их чувствительность.Чтобы не нанести здоровью непоправимый урон, после вечеринки не ленитесь и тщательно почистите зубы. С утра тоже необходимо повторить все процедуры с пастой, щёткой, полосканием и зубной нитью (флоссом). Если нити нет, её можно заменить ирригатором — домашним прибором для удаления налёта и остатков пищи между зубами.Не секрет, что многие забывают о гигиене во время бурных празднований. Конечно, после бессонной ночи большинство мечтает лишь упасть в кровать и забыться сном. Но только представьте себе, что творят с вашими зубами алкоголь, никотин, сахар и остатки пищи! А ведь многие стоматологии не работают до 3–4 января.Если не хотите очнуться с острой зубной болью, не забывайте хотя бы о чистке зубов пастой и щёткой.На столах в праздники стоит множество блюд. Порой сразу за чем-то обжигающе горячим следует нечто очень холодное. И неважно, еда это или напиток.Подобные перепады температур — одно из самых вредных воздействий на зубы. Из-за этого эмаль зубов расширяется, в ней появляются микротрещины. В них проникают бактерии, обильно вскормленные жирными и сладкими праздничными блюдами. Под влиянием бактерий трещины растут, эмаль разрушается, появляется кариес.Метод борьбы прост — не сочетать горячее с холодным. Например, вместо горячего кофе запивать мороженое прохладным и несладким напитком.Стоматологи слагают эпосы о вреде газировки. Она очень сладкая: на стандартный стакан пепси или кока-колы приходится 5–6 столовых ложек сахара, который крайне разрушительно действует на зубы. Он вытягивает из них кальций и витамины группы В, которые необходимы для переваривания сахара и усвоения его организмом.В газировке ещё есть ортофосфорная кислота. Она нужна стоматологам, чтобы протравить эмаль зуба там, где будет ставиться пломба. Возникающие из-за ортофосфорной кислоты микропоры позволяют связующему клею хорошо прикрепить пломбу к поверхности зуба.Но стоматолог обрабатывает крошечный участок зуба в течение 5–6 секунд. Выпивая бутылку газировки, мы подвергаем длительному воздействию кислоты все зубы. В итоге эмаль превращается в микропористую губку, открытую для бактерий.Не стоит сочетать газировку со сладкой, жирной или богатой крахмалами либо кислотами пищей. Пить такие напитки нужно строго через трубочку и в умеренном количестве.Практически всё, что мы готовим на праздники, — яд для наших зубов. Исключение составляет разве что пучок зелени и листья салата.В салатах встречаются картофель, майонез, колбасы и рыбные консервы. Картофельный крахмал, разлагаясь на простые сахара под действием слюны, создаёт питательную среду для бактерий. Уксусная кислота и консерванты, которые содержатся в майонезе и консервах, разрушают эмаль. В колбасах есть желатин, крахмал или же гидроколлоиды — аналог клея для обоев.Волокна мяса, птицы и рыбы прочно застревают в межзубных промежутках, подкармливая болезнетворную микрофлору. Маринованные огурцы, соленья, соусы разъедают эмаль из-за содержания уксусной кислоты и прочих кислот, сахара и консервантов.Цитрусовые, фрукты и ягоды богаты кислотами и красящими веществами. Они не только разрушают эмаль, но ещё и красят её. Про сладости и говорить нечего. Что касается напитков, то кофеин не хуже алкоголя провоцирует обезвоживание. В общем, есть нельзя ничего.Стоит разумно подойти к составлению новогоднего меню: сочетать в нём привычные блюда с лёгкими овощными салатами, отварным мясом, птицей, рыбой, холодцом, подавать домашние соусы на основе сметаны и сливок. Умеренность в еде и питье плюс гигиена на ночь — и ваши зубы спасены.Лихое открывание бутылок зубами может закончиться травматологией и лечением у стоматолога. В худшем случае вас ждёт удаление зуба и зашивание десны. Не стоит также разгрызать зубами скорлупу орехов.С осторожностью нужно взрывать фейерверки, римские свечи и прочую пиротехнику. Травмы лица при неосторожном обращении с ней могут не просто испортить праздник, но и привести к плачевным последствиям.Если же вы идёте на каток, то перед этим лучше не пить ничего горячительного для храбрости — удар об лёд при падении может не только сломать кости, но и выбить зубы.Соблюдайте осторожность. Не пытайтесь использовать зубы не по назначению. Открывайте бутылки штопором, обращайтесь с пиротехникой строго по инструкции и старайтесь пить меньше спиртного при активном досуге.Помните про гигиену: чистите зубы, используйте ирригатор или флоссы, полоскайте полость рта.Заранее пройдите профилактический осмотр, чтобы выявить и успеть вылечить кариес.За 1–2 дня до праздников сделайте профессиональную чистку и реминерализацию (насыщение полезными веществами и минералами) зубов.Соблюдайте умеренность в еде и питье, ограничьте потребление алкоголя и газировки.