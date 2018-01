Названа опасная для сердца доза алкоголя

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эксперты развенчали миф о том, что разумное употребление алкоголя не несет в себе угрозу для здоровья. На самом деле даже один бокал спиртного напитка может вызвать нарушение сердечного ритма.Обследование около 900 тысяч человек показало, что даже один стакан алкоголя в день увеличивает риск аномального сердцебиения на 8%. Несмотря на то, что умеренные дозы алкоголя усиливают приток крови к сердцу, происходит нарушение электрической активности.В этом случае имеется риск развития мерцательной аритмии (фибрилляция предсердий). В свою очередь, это приводит к различным проблемам с сердцем, в том числе образованию тромбов и появлению симптомов сердечной недостаточности.В случае игнорирования аритмии риск преждевременной смерти от проблем с сердцем увеличивается в 2 раза, а от инсульта – в 5 раз.Эксперты отмечают, что в особую группу риска входят лица с проблемами сердечнососудистой системы. Непосредственный вред алкоголя для клеток сердечной мышцы вызывает образование фиброзной ткани и нарушает сердечный ритм.Алкоголь также является стимулятором для вегетативной нервной системы, отвечающей за частоту сокращений сердца, процессы дыхания и пищеварения.Результаты исследования опубликованы в издании Journal of the American College of Cardiology.